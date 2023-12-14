Итоги 2023 года: какие тренды увлекли мир моды

Уже традиционно декабрь является итоговым месяцем, и настал черед вспомнить, чем нам запомнился мир моды в 2023 году. Тенденции были довольно яркими и интересными, так что предлагаем вам окунуться в модные воспоминания вместе с нами.

В 2023 году fashion-индустрия предложила нам немало интересных вещей, некоторые из которых будут еще точно шагать с нами в новом году, пишет 24 Канал. И хотя мы привыкли к быстрой моде, инфлюэнсеры охотно переносят вещи из одного сезона в другой для своих аутфитов, если они им действительно понравились и дают их образам интересной изюминки.

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Редакция Fashion 24 собрала в итоговом материале самые важные тренды 2023 года, которые нам всем запомнились.

Цветочный аксессуар

В начале 2023 года в тренды ворвалась цветочная аппликация, присутствовавшая почти повсюду. Знаменитости выходили на красные дорожки в платьях с цветочным принтом, дизайнеры создавали жакеты с цветочной аппликацией и даже обувь с бутонами роз. Впрочем, такой цветочный аксессуар стал микротрендом, поскольку тенденция на цветы быстро прошла.

Балетки Мэри Джейн

Минималистические балетки Мэри Джейн в этом году можно увидеть на всех инфлюэнсерках. Они настолько полюбились модницам, что их почти не снимали в течение весенне-летнего сезона. Модницы комбинировали балетки с юбкой-тюльпаном, брюками палаццо, джинсами, платьями и джинсовыми юбками.

Брюки карго

Брюки с карманами не являются модной новинкой, впрочем, стали важным элементом гардероба для инфлюэнсеров. Девушки носили их не только с кроссовками, но и с босоножками и туфлями. Брюки в стиле милитари достаточно удобны, эффектны и практичны, поэтому, вероятно, войдут в тренды 2024 года.

Юбка миди

В 2023 году в моду вошла джинсовая юбка длины миди. Модные девушки носили ее с бомберами, кожанками, футболками и разнообразной обувью. Также в этом году актуальной стала шелковая юбка длины миди, прекрасно вписывающаяся в летнюю эстетику с майками, топами и босоножками. Выглядели такие юбки очень изящно, нежно и женственно.

Old Money

Весной эстетика Old Money взорвала тик ток. Все буквально начали безумствовать от стиля "тихая роскошь". К этому стилю относятся сдержанные дорого смотрящиеся образы. Зародился тренд Old Money в кругу богатых семей, у которых были известные фамилии, титул и деньги, а их одежда была демонстрацией привилегированной жизни.

К этому стилю относится одежда из базового гардероба высочайшего уровня. Это силуэты, ткани и фактуры, не теряющие актуальности из сезона в сезон. Наряды в стиле Old Money состоит из белой рубашки, жакета, водолазки, штанов палаццо, жилетки, теннисной юбки, футболки поло, лоферов и брендовой сумки.

Жилетка

Вы точно вспомните летом огромный спрос на костюмные жилетки, которые девушки носили с брюками палаццо. Выглядит эта вещь довольно стильно и модно, а с добавлением жакета мог получиться полноценный костюм-тройка. Образы с жилеткой выглядели изящно и элегантно.

Клетчатая рубашка

В 2023 году клетчатая рубашка вернулась в моду с новым размахом. Фешионисты носили ее не только с майками и футболками как дополнительный слой, но и прибегли к модной стилизации и завязывали ее на талии. Такой образ модницы применяли не только летом, но и зимой с пуховиками и шапками.

Красный цвет

Осенью нашу моду заполонил красный цвет. Инфлюэнсеры уже успели добавить в свой гардероб красные свитера, лонгсливы, головные уборы и аксессуары. Невероятно красиво красный смотрится в тандеме с черными и молочными цветами.

Длинное пальто

Пальто – это неизменная вещь в нашем гардеробе, так что без него невозможно представить весенний или осенний сезон. Дизайнеры в этом году представили пальто длины макси в минималистическом крое, которые станут достойной инвестицией на несколько лет, ведь образы с таким пальто выглядят дорого и красиво.

Винтажная шуба

В декабре этого года модницы из всех стран мира демонстрируют винтажные шубы в своих образах. Они носят их с высокими сапогами на каблуке, кроссовками, джинсами, брюками и элегантными повязками. Фешионисты выбирают для себя длинные варианты, которые были в моде в далекие 90-е годы.