Анализируем образы инфлюенсерок: 8 главных инстаграм-трендов на весну

В соцсетях модниц уже можно отследить актуальные весенние вещи. Стоит брать на вооружение их луки, ведь скоро придет время составлять демисезонный гардероб.

В магазинах сейчас продолжаются последние, крупнейшие за этот сезон скидки, поэтому можно присмотреться к легким вещам, которые пригодятся этой весной. Среди актуальных моделей – и те, что мы уже видели осенью, и такие, которые только начинают появляться в трендах.

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Верх с открытыми плечами

Еще осенью и зимой этот тренд был не слишком популярным, но в теплое время года он будет везде. Особенно хорошо топы и кофты с открытыми плечами сочетаются с юбками миди, широкими брюками и шортами. Присмотритесь к моделям с широким манжетом на линии груди, покрывающим руки до локтя.

Серые джинсы

У сучасному швидкому світі не завжди є час на те, щоб годинами блукати торговим центром у пошуках ідеального гардероба. Водночас широкий вибір фешн-товарів з якісним сервісом та приємними цінами можна легко знайти у мережі магазинів Obnova . Аксесуари, взуття та одяг – усе зібране в одному місці з турботою про клієнтів.

Для тех, кто никогда не думал об этом цвете для денима: оказывается, это на самом деле идеальный вариант для весны. Легче черного и столь же универсальный, как синий, серый приобрел популярность после того, как бренды роскошного джинса Agolde, Citizens of Humanity и Mother начали активно использовать этот цвет.

Лучшее в таких брюках – их универсальность. Носите с трикотажем, блейзерами или модными топами.

Шорты

На подиумах Bally показали микрошорты с квадратными блейзерами, а Chanel соединили этот наряд с твидом. Но если вам интересно, как носить шорты сейчас, когда на улице все еще холодно, то примите во внимание прием от We Are Twinset: добавьте непрозрачные колготки и сапоги.

Полностью белый лук

Свежий белый цвет, который можно увидеть на подиумах в коллекциях Proenza Schouler, Christopher Esber, Schiaparelli и других, является изысканной роскошью и интересной альтернативой другому главному тренду весны 2024 года – синему. Носите белые и молочные платья, пальто, чулки, сумки и пиджаки.

Юбки миди

В то время, как на модных показах преобладают мини и макси, уличный стиль отдает предпочтение легкому миди. От атласных слипов до юбок-карго – ждем, что в течение следующих 12 месяцев на улицах будет много образов с низом такой длины.

Брюки-сигареты

Кажется, что палаццо и кюлоты только недавно были на пике популярности, но на первый план уже прорываются брюки более узкого кроя. Лучше всего такой низ подойдет для женщин высокого роста, но и другим этого фасона бояться не стоит. Завышенная талия и эластичный материал скроют мелкие недостатки фигуры. Для этого выбирайте темные модели и добавляйте обувь на высоком каблуке.

Слингбэки

Босоножки с открытой пяткой, закрытым носком и тонким ремешком, фиксирующим туфли на пятке, не теряют популярности уже несколько сезонов. Носите их с чем угодно: с юбками миди, мини или джинсами свободного кроя.

Любой тренд, что остается популярным так долго после своего дебюта на подиуме, говорит нам о комфорте во время ношения. Поэтому можете инвестировать в классические варианты, и будете иметь замечательную обувь на много лет.

Платья-бандо

После того, как летом 2023 года вернулись топы-бандо, платья были лишь вопросом времени. Этот ультратонкий стиль, придающий уверенности тренд, – о настоящем и современности в моде.

Можете накинуть поверх блейзер, чтобы не замерзнуть.