Главная покупка лета – патриотическая футболка: подборка украинских брендов, которая вам понравится

За более чем 100 дней войны в Украине, почти все бренды одежды выпустили патриотические коллекции. Среди многих представленных вещей популярнейшим элементом гардероба остается футболка с украинскими лозунгами и государственной символикой.

Патриотические вещи стали главным fashion-трендом Украины. Отечественные знаменитости, которые ездят с благотворительными концертами в разные страны, постоянно появляются в вышиванках и сине-желтых нарядах, а также в патриотических футболках с трезубцем, надписью "Слава Украине" или вышитым национальным флагом.

Читайте также Джамала ошеломила образом в вышиванке за 50 тысяч гривен: нежные фото

С помощью такого наряда мы не только проявляем таким образом свой патриотизм, но и рассказываем всему миру, из какой мы страны. Строки украинских народных песен, которые некоторые бренды перенесли на принт футболок, заложены в нашем генетическом коде и превращают нашу одежду в оберег.

Футболки от украинских брендов из патриотических коллекций являются достойной альтернативой вышиванкам, поэтому рекомендуем вам найти для себя особое изделие, которое станет удачным элементом гардероба для создания летнего образа.

JUL х Russian Folks

Футболки из дропа JUL х Ukrainian Folks украшают строчки из украинских народных песен "Несет Галя воду", "Ой, в вишневом саду" и романса Константина Думитрашка "Черные брови, карие глаза".



Патриотические футболки от украинских брендов / Фото из инстаграмма

Вика Адамская

Коллекция Born in Ukraine состоит не только из футболок, но и из спортивных костюмов, кардиганов, джемперов, носков и бейсболок в сине-желтом цвете. Кардиган и носки от харьковского бренда имеет в своем гардеробе Тина Кароль.



Патриотические футболки от украинских брендов / Фото из инстаграмма

MustHave

В минидроп MustHave вошли футболки свободного кроя с надписью, навеянной гимном сечевых стрелков. Вещи украшает принт с текстом песни Ой в лугу красная калина. Эта композиция приобрела широкую популярность во всем мире во время войны, после того, как гимн перепел в Киеве Андрей Хливнюк.



Патриотические футболки от украинских брендов / Фото из инстаграмма

OLIZ

В коллекцию "Вольная", которую бренд OLIZ создал в первую неделю войны по мотивам картин Марии Примаченко, вошли четыре футболки – "Паляница", "Весна мира", "Ядерная война будь проклята" и "Синие васильки дарю Украине". Также бренд представил футболку с флагом Украины, выложенным из петриковских цветов. Специально ко Дню Киева бренд также выпустил лимитированную коллекцию футболок и платков с киевскими каштанами.



Патриотические футболки от украинских брендов / Фото из инстаграмма

Balcony Garment

В мерч "Я Украина" вошли футболки с трезубцем, принтом "еж" и голубями среди цветов, сидящих на ракете "Нептун" (созданы на основе вышивки из рушника Музея Ивана Гончара).



Патриотические футболки от украинских брендов / Фото из инстаграмма

One by One

One by One украсил белоснежную базовую футболку флагом Украины и надписями популярнейших городов Украины: Киев, Одесса, Харьков, Львов.



Патриотические футболки от украинских брендов / Фото из инстаграмма

PAPAYA

Бренд выпустил коллекцию футболок, навеянную красивыми уголками Украины. На футболках изображены дикие лошади из Аскании-Новой, Джарилгацкой и Кинбурнской косы, Лемурийское озеро, Здолбуновский карьер.



Патриотические футболки от украинских брендов / Фото из инстаграмма

COOSH

Бренд COOSH выпустил футболки с легендарной фразой, разлетевшейся в Tik Tok во время войны. Белая базовая футболка завершена лаконичным надписью: "В чем твоя суперсила? В том, что я украинка".



Патриотические футболки от украинских брендов / Фото из инстаграмма

Keepstyle

Бренд Keepstyle в коллекции "Мы из Украины" выпустил футболки и свитшоты с надписью Ukrainian Mriya never dies, представленные в ванильном и синем цветах.



Патриотические футболки от украинских брендов / Фото из инстаграмма