Головна покупка літа – патріотична футболка: добірка українських брендів, яка вам сподобається

За понад 100 днів війни в Україні, майже всі бренди одягу випустили патріотичні колекції. Серед багатьох представлених речей найпопулярнішим елементом гардероба залишається футболка з українськими гаслами та державною символікою.

Патріотичні речі стали головним fashion-трендом України. Вітчизняні знаменитості, які їздять з благодійними концертами в різні країни постійно з’являються у вишиванках та синьо-жовтих вбраннях, а також у патріотичних футболках з тризубом, надписом "Слава Україні" чи вишитим національним прапором.

За допомогою такого вбрання ми не лише виявляємо таким чином свій патріотизм, але й розповідаємо цілому світові з якої ми країни. Рядки з українських народних пісень, які деякі бренди перенесли на принт футболок, закладені в нашому генетичному коді та перетворюють наш одяг на оберіг.

Футболки від українських брендів з патріотичних колекцій є гідною альтернативою вишиванкам, тож радимо вам знайти для себе особливий виріб, який стане вдалим елементом гардероба для створення літнього образу.

JUL х Ukrainian Folks

Футболки з дропу JUL х Ukrainian Folks прикрашають рядки з українських народних пісень "Несе Галя воду", "Ой, у вишневому саду" та романсу Костянтина Думитрашка "Чорнії брови, карії очі".



Vika Adamskaya

Колекція Born in Ukraine складається не лише з футболок, але й зі спортивних костюмів, кардиганів, джемперів, шкарпеток та бейсболок в синьо-жовтих кольорів. Кардиган та шкарпетки від харківського бренду має у своєму гардеробі Тіна Кароль.



MustHave

До мінідропу MustHave увійшли футболки вільного крою з надписом, що навіяний гімном січових стрільців. Речі прикрашає принт із текстом пісні "Ой у лузі червона калина". Ця композиція здобула широку популярність в цілому світі в час війни, після того, як гімн переспівав у Києві Андрій Хливнюк.



OLIZ

До колекції "Вільна", яку бренд OLIZ створив у перший тиждень війни за мотивами картин Марії Примаченко, увійшли чотири футболки – "Паляниця", "Весна миру", "Ядерна війна будь проклята" та "Сині волошки дарую Україні". Також бренд презентував футболку з прапором України, викладеним з петриківських квітів. Спеціально до Дня Києва бренд також випустив лімітовану колекцію футболок та хустин з київськими каштанами.



Balcony Garment

До мерчу "Я Україна" увійшли футболки з тризубом, принтом "їжак" та голубами серед квітів, що сидять на ракеті "Нептун" (створені на основі вишивки з рушника Музею Івана Гончара).



One by One

One by One прикрасив білосніжну базову футболку прапором України та надписами найпопулярніших міст України: Київ, Одеса, Харків, Львів.



PAPAYA

Бренд випустив колекцію футболок, навіяну красивими куточками України. На футболках зображені дикі коні з Асканії-Нова, Джарилгацька та Кінбурнська коса, Лемурійське озеро, Здолбунівський кар’єр.



COOSH

Бренд COOSH випустив футболки з легендарною фразою, яка розлетілася в Tik Tok під час війни. Біла базова футболка довершена лаконічним надписом: "В чому твоя суперсила? В тому, що я українка".



Keepstyle

Бренд Keepstyle у колекції "Ми з України" випустив футболки та світшоти з написом Ukrainian Mriya never dies, представлені у ванільному та синьому кольорах.



