Гейли Бибер показывает стильн пальто на зиму, которое никогда не выйдет из моды: эффектный образ

Известная американская модель Гейли Бибер недавно попала под прицел папарацци в стильном наряде. Манекенщица примерила на себе верхнюю одежду, которая всегда будет актуальной.

Гейли Бибер имеет отличный вкус в одежде, поэтому часто попадает в объективы стритстайл-фотографов. It-girl любит трендовые вещи и часто демонстрирует последние новинки.

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Несмотря на то, что мода циклична, и наряд, который вышел из моды через некоторое время снова становится популярным, все же есть вещи, которые всегда будут оставаться актуальными.

Черное пальто с поясом будет всегда оставаться востребованным независимо от тенденций. Такая верхняя одежда не имеет срока годности.

В Аспене в Колорадо Гейли Бибер предстала перед камерами стритстайл-фотографов в черном пальто с поясом.

Под низ манекенщица надела черный базовый свитшот и дополнила его кожаными лосинами. Эффектный монохромный аутфит Гейли довершил кожаными дутиками черного цвета.

Знаменитость распустила волосы и примерила черные очки, а look завершила черной базовой сумкой с золотыми буквами от Saint Laurent.



Стильный образ Гейли Бибер / Фото с Instagram



Стильный образ Гейли Бибер / Фото с Instagram



Стильный образ Гейли Бибер / Фото с Instagram