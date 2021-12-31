"Гарри Поттер 20 лет спустя": Эмма Уотсон в спецэпизоде появилась с сумкой от бренда BEVZA

В первый день Нового года, 1 января, на экраны выходит франшиза "Гарри Поттер 20 лет спустя: возвращение в Хогвартс". Одна из главных героинь любимой саги Эмма Уотсон появится с сумкой от украинского дизайнера Светланы Бевзы.

В новом фильме покажут, как актеры легендарной поттерианы находятся в оригинальных декорациях Хогвартса. Кроме этого они расскажут об истории создания лент и деталях съемок. В эпизоде снимутся всем известные и любимые актеры: Дэниел Рэдклифф, Эмма Уотсон, Руперт Гринт, Томас Фелтон, Бонни Райт и другие.

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В спецвыпуске 31-летняя Эмма Уотсон появится в молочном платье в рубчик с черной гипюровой вышивкой. Свой минималистичный образ актриса дополнила черной сумкой Mini Fan Clutch от украинского бренда BEVZA.

Аксессуар, выполнен в форме веера был представлен в коллекции весна – лето 2020.

Эмма дополнила образ длинными черными серьгами, зачесав волосы в пучок. Визажисты сделали на лице естественный макияж.

Эффектный выход Эммы Уотсон / Фото с Marie Claire

Украинский дизайнер Светлана Бевза уже несколько лет представляет коллекции на нью-йоркской Неделе моды, поэтому о нарядах от нашего бренда знает немало зарубежных знаменитостей. Ранее в вещах бренда BEVZA появлялась Ким Кардашян, Белла Хадид, Эмили Ратажковски, Дакота Джонсон и другие.

"Гарри Поттер 20 лет спустя: возвращение в Хогвартс": трейлер