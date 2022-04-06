Гардероб Владимира Зеленского во время войны: какую одежду сейчас носит Президент Украины

С первых дней войны президент Украины Владимир Зеленский одевается в наряды в стиле милитари. Таким образом, он демонстрирует единение с нашей армией и народом. Из каких брендов формируется гардероб президента во время войны – читайте дальше.

В четверг, 24 февраля, в первый день полномасштабного вторжения России в Украину, Владимир Зеленский записал свое первое военное видеообращение к украинцам. Перед камерами он предстал в футболке цвета хаки.

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Теперь на протяжении всех 42 дней войны в Украине Владимир Зеленский предстает перед камерами и прессой исключительно в наряде в стиле милитари. В вещах цвета хаки Президент Украины обращался к Конгрессу США, канадскому и европейскому парламентам, и во время речи на музыкальной премии Grammy.

Западные издания, кроме речей президента, начали обращать внимание на его гардероб. Журналистка The New York Times Ванесса Фридман отметила, что такая простая одежда будто сближает президента с украинскими военными и народом, давая понять им, что глава их государства вместе с ними понимает все проблемы и готов их решить.

Из чего состоит гардероб Владимира Зеленского, какие бренды он носит и сколько стоит вещи Президента Украины – читайте дальше.

5.11

Американский скалолаз Ройлон Роббинсон, поднявшись на одну из вершин национального парка Йосемити, понял, что штаны в которые он одеты – не совсем удобны. Впоследствии он основал компанию по производству одежды, которая начала выпускать штаны под брендом 5.11. Бренд верхней одежды, обуви, униформы и тактического снаряжения нацелен на рынок военных.

Владимир Зеленский несколько раз примерил на себе наряды от американского бренда 5.11. В его гардеробе есть футболка и два вида рубашки. Футболка стоит 624 гривны, а вот рубашки обошлись в 1800 и 3340 гривен.



Владимир Зеленский на встрече с журналистами / Фото из Офиса Президента Украины



Встреча Зеленского с главами парламентов Литвы, Латвии и Эстонии / Фото из Офиса Президента Украины

Hallyard

Нидерландский бренд Hallyard основан в 1960 году. Одежда подходит для активного отдыха, охоты и рыбалки. В футболке от бренда Hallyard за 450 гривен президент Украины Владимир Зеленский появлялся 2 марта на встрече с иностранными журналистами.



Владимир Зеленский на встрече с иностранными журналистами / Фото из Офиса Президента Украины

Lowa

Первая футболка от бренда Lowa появилась в Германии в 1923 году. Бренд получил свое название от первых букв имени своего основателя – Лоренца Вагнера. В коричневых кроссовках Lowa Владимир Зеленский явился на встречи с журналистами 10 марта. Стоят кроссовки президента 4800 гривен.



Владимир Зеленский в кроссовках Lowa / Фото из Офиса Президента Украины

М-Тac (Military Tactical)

Президент Украины выбирает не только зарубежные бренды. 13 марта Владимир Зеленский во время обращения к украинцам появился во флисовой кофте от украинской марки М-Тac.

Бренд основан 8 лет назад Александром Карасевым – одним из совладельцев магазина тактического снаряжения "Милитарист". В брюках от украинского бренда Владимир Зеленский встречался с нашими военными. Стоит флисовая кофта на сайте бренда 1717 гривен, две пары штанов – 1450 и 2022 гривны.



Владимир Зеленский в одежде от украинского бренда / Фото из Офиса президента Украины

Saucony

Этот бренд известен многим украинцам, поскольку в Saucony можно найти немало спортивной одежды и обуви для города по небольшим ценам. Владимир Зеленский надел веганские кроссовки от бренда, когда награждал военных Национальной гвардии 26 марта. В этих кроссовках Президент Украины приехал 2 дня назад в разрушенную Бучу на Киевщине.

Модель, которую назвал президент, одна из самых продаваемых в истории компании. Стоят кроссовки Saucony Jazz 81 – 1540 гривен.



Владимир Зеленский в кроссовках Saucony / Фото из Офиса Президента Украины



Владимир Зеленский в Буче / Фото из Офиса Президента Украины