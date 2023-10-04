Капсульный гардероб на осень в стиле Old Money: список вещей, которые стоит иметь в своем гардеробе

Наряды в стиле Old Money не теряют своей популярности в осеннее время. Если летом мы носили жилетки, юбки и балетки, то осенью пришло время для рубашек, штанов палаццо и элегантной верхней одежды.

Эстетика минимализма и так называемой "тихой роскоши" увлекла fashion-мир в этом году, пишет 24 Канал. Теперь модницы выбирают для себя универсальные вещи, которые могут практически применять к своим повседневным образам.

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Чтобы ваш наряд был в стиле Old Money – делайте упор на базовых элементах гардероба в нейтральных тонах. Ваша одежда должна хорошо подходить оттенками и минималистичным кроем. В общем, к минималистическому стилю подходят все классические вещи, поэтому советуем именно на них обратить свое внимание.

Белая рубашка

Из года в год популярность белых "офисных" рубашек не ослабевает, а, напротив, только растет. Их легко стилизовать с юбкой, джинсами или брюками, так что пусть эта вещь получит достойное место в вашем гардеробе.

Джинсы

Без джинсов невозможно представить свой гардероб, поэтому лаконичны прямые джинсы в голубом оттенке, сочетаются с жакетами, водолазками и любой обувью.

Брюки палаццо

Всплеск на штаны палаццо произошел несколько лет назад, но они до сих пор не сдают своих позиций. Сочетайте их с изысканными блузами, кардиганами и обувью на каблуке.

Сапоги

Чтобы создать образы в эстетике Old Money выбирайте для себя сапоги в жокейском стиле или сапоги на каблуке до колен с острым носком.

Тренч

Эта верхняя одежда занимает особое место в осеннем гардеробе. Все девушки обращаются к тренчам, ведь они хорошо защищают от холода и хорошо сочетаются с нашими повседневными нарядами.

Пальто

Чтобы влиться в эстетику "тихой роскоши", выбирайте структурированное, минималистическое пальто в классическом оттенке. Лучше всего подойдут черные, молочные, серые и коричневые пальто.