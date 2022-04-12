Футболка с Арестовичем и Зеленским: бренд Gepur создал патриотический мерч

Украинский бренд одежды Gepur создал огромный ассортимент патриотического мерча, среди которых – самые желанные футболки с Арестовичем и Зеленским.

Война подарила Украине новых героев. Сердца тысячи девушек пленил советник президента – Алексей Арестович. А вот Президентом Украины Владимиром Зеленским увлекается не только вся Украина, но весь мир.

Читайте также Блогерка из Дании создает образы в цветах украинского флага: модные выходы

Поэтому украинский бренд Gepur решил нанести фотографии самых популярных мужчин Украины на свой патриотический мерч.

На футболке краш девушек Алексей Арестович изображен с нарисованными красками флагами Украины на лице, а фото Владимира Зеленского взято с обложки итальянского Vanity Fair. Стоит майка 549 ​​гривен.

"Покупая наш патриотический мерч, вы автоматически приобщаетесь к помощи нашей стране. Благодаря вам наше производство работает, и у нас есть возможность хранить рабочие места", – говорится в сообщении бренда.



Патриотический мерч с Зеленским / Фото из инстаграмма



Патриотический мерч с Арестовичем / Фото из инстаграмма

В патриотическую коллекцию "Мое имя Украина" также вошли футболки с Одессой, Киевом, изображением украинок и популярными лозунгами, получившими популярность во время войны.

С первых дней войны бренд не смог остаться в стороне и начал шить одежду для наших военных. Швеи сшили теплую одежду, термобелье, балаклавы, бафы и пледы для ВСУ, Национальной Гвардии, Территориальной Обороны и Национальной Полиции. В общей сложности Gepur сшил 25 969 единиц необходимой одежды и передали его бойцам бесплатно.