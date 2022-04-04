Французская актриса Селин Саллет вышла на фотокол в свитере в цвете украинского флага

Мировые знаменитости по-прежнему поддерживают Украину. Французская актриса вышла на фотокол в свитере в цвете украинского флага.

В Украине длится 40-й день войны. Более месяца мы героически противостоим вражеским оккупантам, хотя и платим высокую цену – человеческие жизни. Нам продолжает помогать весь мир, а знаменитости в знак солидарности с украинским народом – одевают наряды в цветах украинского флага.

Читайте также Главные уборы украинского народного костюма: эксклюзивная подборка фото из музея Ивана Гончара

Так, французская актриса Селин Салетт пришла на фотокол в сине-желтом свитере от бренда Isabel Marant.

41-летняя француженка 3 апреля появилась в Каннах в свитере, что символизирует цвета сине-желтого государственного флага Украины. На низ она надела голубые джинсы.



Селин Салетт надела свитер в поддержку Украины / Фото с Getty Images

Напомним, что месяц назад в этом свитере появлялась дизайнер Изабель Марант. Основательница одноименного бренда Isabel Marant надела этот свитер в день презентации коллекции в Париже. После показа дизайнер вышла на гостей на поклон в обычных серых брюках и сине-желтом свитшоте.



Изабель Марант в свитере от собственного бренда / Фото из инстаграмма