Для важной поездки в Латвию: Елена Зеленская надела костюмы от украинского бренда GASANOVA

Первая леди Украины поехала к международным партнерам и украинской диаспоре, чтобы на конференции рассказать о депортированных Россией украинских детях. Во время поездки она обсуждала и помощь нашей стране.

В рабочем визите в Ригу Елена Зеленская встретилась с президентом Латвии Эдгарсом Ринкевичсом и премьер-министром Эвикой Силиней, посетила украинские семьи, которые вынуждены были бежать от войны и пообщалась с украинскими общинами и латвийскими благотворителями. Но главной целью первой леди было выступление на международной конференции "Война России против детей".

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Образы Елены Зеленской

Для официальных встреч в первый день поездки Зеленская выбрала бежевый костюм от Gasanovа: двубортный приталенный жакет и прямые широкие брюки. Прекрасно вписались в образ золотые серьги от украинского ювелирного бренда Guzema. Темными замшевыми туфлями-лодочками супруга президента завершила лук.

Для мероприятий второго дня Елена Зеленская надела черный костюм того же бренда и черные туфли на каблуках. Особым вкраплением в образ стала брошь "KVITKA" от бренда Guzema. Ее создали как благотворительную по мотивам творчества известного украинского художника Георгия Нарбута. Прибыль с продажи этого украшения направят на учебную программу женщин военных и ветеранок УШПС, которые стремятся принимать активное участие в общественно-политических процессах.



Елена Зеленская в образе от украинских брендов / Фото из телеграмм-канала Елены Зеленской

Другие выходы первой леди в нарядах от украинских дизайнеров

Елена Зеленская, среди прочего, известна тем, что для рабочих встреч и поездок выбирает преимущественно вещи отечественных брендов.