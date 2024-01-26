"Нагло лезет пиариться на военных": Елена Кравец влипла в скандал с бельем для защитниц

Украинский бренд женского белья brabrabra представил специализированную коллекцию для женщин-военных. Для рекламирования белья для военнослужащих пригласили бывшую актрису "95 квартала" Елену Кравец. Сеть на это разразилась возмущением.

Бренд женского белья brabrabra вместе с "Женским ветеранским движением" запустили кампанию "Одна за другую", которая должна обеспечить качественными комплектами военных женщин в передовой.

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Brabrabra создали белье для военнослужащих

В своем инстаграмме бельевой бренд отметил, что они разрабатывали и исследовали тему белья для военнослужащих с августа 2023 года.

Мы создали специализированные комплекты нижнего белья для защитниц. Коллекция brabrabrave состоит из топа и двух трусиков. Разрабатывая белье, мы учли все особенности и потребности женщин на передовой основе антропометрических данных, особенностей женского тела и обстоятельств, в которых они оказались,

– говорится в инстаграмм-сообщении.

Указывается, что белье для защитниц отличается от обычного, поскольку имеет съемные вкладки в чашках, двойной слой ткани впереди для дополнительного уплотнения и защиты, обеспечивает циркуляцию воздуха и отвод влаги наружу.

Скандал с Еленой Кравец

Присоединить к инициативе решили актрису Елену Кравец. Все бы ничего, но пользователей очень возмутило, почему именно выбрали для рекламной кампании известную юмористку, а не, скажем, военнослужащую с фронта.

Журналистка Марина Данилюк-Ярмолаева пост в своем фейсбуке, отметив, что она "нагло лезет пиариться на военных".

"Сразу скажу, что идея акции достойна. Но публичное лицо можно найти качественнее женщины, которая спекулировала на крапивнице, родственных связях и получила кучу денег на собственные прихоти на телеканале "Дом". В тот момент, когда у нас, к примеру, были обострения на Бахмуте и под Угледаром", – написала журналистка.

Свое возмущение выразили в комментариях к публикации в инстаграмме пользователи, которые совершенно не понимают, чем руководствовался бренд, когда приглашал к сотрудничеству Елену Кравец.

"Елена Кравец и военные??? Кто у вас там в маркетинге? Люди с Марса?";

"Боже какая жесть. Такой замечательный проект, и такое его лицо. Люди, ну думайте хоть немного";

"Вы бы еще Соню Морозюк пригласили. Это однозначно фиаско и антиреклама для бренда";

"Какой кошмар и стыд привлекать эту дамочку, прикрываясь вроде бы и хорошей инициативой. Вы – больше не бренд. Вы – такие же соучастники преступлений власти и муртадов";

"А какое отношение имеет Елена Кравец к женщинам-военным и почему она за них говорит?".

Свой комментарий по поводу ситуации оставила военнослужащая Елена Рыж. Защитница опубликовала большой комментарий отметив, что специализированное белье– это действительно одна из больших потребностей для женщин на фронте. Женщина отметила, что не видит в этом "зрадоньки", поскольку "не все люди могут говорить в целом громко в соцсетях на такие интимные вещи".

"Мы воюем, а затем нуждаемся в восстановлении. И вместо поддержки видим как вы друг друга съедаете и наслаждаетесь этим банкетом к радости нашим врагам", – написала защитница.

Сама же Елена Кравец отреагировала на скандал достаточно лаконично. В своем инстаграмме она опубликовала картинку, которая демонстрирует как два ангела бьют на земле того, кто с рогами.

Дьявол начинается с пены на губах ангела, что борется за справедливость. Оставлю это здесь. Кажется, в тылу нам еще долго это осознавать,

– написала Кравец.

Скандал из шоу Елены Кравец

Такая гневная реакция пользователей на Елену Кравец не случайна. В декабре 2023 года проект телеведущей "Тихий вечер" на телеканале "Дом" вляпался в скандал через информацию о государственном финансировании. На развлекательное вечернее шоу Елены Кравец ушли деньги из государственного бюджета – около 27, 5 миллионов гривен. Это очень сильно возмутило украинцев. В 2024 году шоу больше не будет выходить.