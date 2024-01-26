Бренд жіночої білизни brabrabra разом із "Жіночим ветеранським рухом" запустили кампанію "Одна за одну", яка повинна забезпечити якісними комплектами військових жінок на передовій.

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Brabrabra створили білизну для військовослужбовиць

У своєму інстаграмі білизняний бренд зазначив, що вони розробляли та досліджували тему білизни для військовослужбовиць ще з серпня 2023 року.

Ми створили спеціалізовані комплекти спіднього для захисниць. Колекція brabrabrave складається з топа та двох трусиків. Розробляючи білизну, ми врахували всі особливості та потреби жінок на передовій на основі антропометричних даних, особливостей жіночого тіла й обставин в яких вони опинились,

– йдеться в інстаграм-дописі.

Зазначається, що білизна для захисниць відрізняється від звичайної, оскільки має знімні вкладки в чашках, подвійний шар тканини попереду для додаткового ущільнення і захисту, забезпечує циркуляцію повітря та відведення вологи назовні.

Скандал з Оленою Кравець

Приєднати до ініціативи вирішили акторку Олену Кравець. Все б нічого, але користувачів дуже обурило, чому саме обрали для рекламної кампанії відому гумористку, а не, скажімо, військовослужбовицю з фронту.

Журналістка Марина Данилюк-Ярмолаєва написала розлогий допис у своєму фейсбуці, відзначивши, що вона "нахабно лізе піаритись на військових".

"Одразу скажу, що ідея акції достойна. Але публічне обличчя можна знайти якісніше за жінку, яка спекулювала на кропив‘янці, родинних зв’язках і отримала купу грошей на власні забаганки на телеканалі "Дім". В той момент, коли у нас, наприклад, були загострення на Бахмуті і під Вугледаром", – написала журналістка.

Своє обурення висловили в коментарях до публікації в інстаграмі користувачі, які абсолютно не розуміють, чим керувався бренд, коли запрошував до співпраці Олену Кравець.

"Олена Кравець і військові??? Хто у вас там в маркетингу? Люди з Марса?";

"Боже яка жесть. Такий чудовий проєкт, і таке його обличчя. Люди, ну думайте хоч трохи";

"Ви б ще Соню Морозюк запросили. Це однозначно фіаско та антиреклама для бренду";

"Який жах і сором залучати цю дамочку, прикриваючись ніби й доброю ініціативою. Ви – більше не бренд. Ви – такі ж співучасники злочинів влади і посіпак";

"А яке відношення має Олена Кравець до жінок-військових і чому вона за них говорить?".

Свій коментар щодо ситуації залишила військовослужбовиця Олена Риж. Захисниця опублікувала великий коментар зазначивши, що спеціалізована білизна – це справді одна з великих потреб для жінок на фронті. Жінка зазначила, що не вбачає в цьому "зрадоньки", оскільки "не всі люди можуть говорити в цілому гучно в соцмережах на такі інтимні речі".

"Ми воюємо, а потім потребуємо відновлення. І замість підтримки бачимо як ви один одного з'їдаєте і насолоджуєтесь цим банкетом на радість нашим ворогам", – написала захисниця.

Сама ж Олена Кравець відреагувала на скандал доволі лаконічно. У своєму інстаграмі вона опублікувала картинку, яка демонструє як два ангели б’ють на землі того, хто з рогами.

Диявол починається з піни на губах янгола, що бореться за справедливість. Залишу це тут. Здається, в тилу нам ще довго це усвідомлювати,

– написала Кравець.

Скандал з шоу Олени Кравець

Така гнівна реакція користувачів на Олену Кравець не випадкова. У грудні 2023 року проєкт телеведучої "Тихий вечір" на телеканалі "Дім" вляпався у скандал через інформацію про державне фінансування. На розважальне вечірнє шоу Олени Кравець пішли гроші з державного бюджету – близько 27,5 мільйонів гривень. Це доволі сильно обурило українців. У 2024 році шоу більше не буде виходити.