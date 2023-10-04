Трендовые джинсы осени 2023: стильные примеры, которые вам понравятся

Джинсы – это самый универсальный предмет гардероба женского гардероба. Они легко комбинируются с любой одеждой, а значит, подходят для будних, офисных или праздничных выходов.

Джинсы бьют рекорды по популярности и своей актуальности, пишет 24 Канал. Дизайнеры каждый сезон добавляют джинсы в свои коллекции, а в последние годы создают интересные новинки – джинсы клеш или мешковатые джинсы.

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Широкие джинсы

Такие джинсы прекрасно сочетаются с обжатым верхом – майками, лонгсливами или рубашками. Также они хорошо стилизуются с кожаными джинсовыми куртками и бомберами.

Прямые джинсы

С этой парой джинсов вы создадите отличный базовый аутфит. Это классика, которая никогда не выйдет из моды. Носите джинсы с балетками, кроссовками, лоферами или сапогами на каблуке.

Мешить джинсы

Джинсы идеально подойдут к стилю девушек, любящих оверсайз. Можете совмещать их со свитшотами и свитерами оверсайз. А еще такие джинсы хорошо сочетаются не только с кроссовками, но и остроносыми сапогами на каблуке.

Джинсы клеш

Этой осенью в моду вернулись джинсы клеш. Сочетайте их с твидовыми жакетами, кардиганами или блейзерами оверсайз в эффектных оттенках.

Карго

В 2023 году в моду вошли штаны карго, впрочем, массивные карманы вскоре появились и на джинсах. Осенью также не забывайте о таком фасоне, который будет прекрасно стилизоваться с винтажными кожанками или бомберами.