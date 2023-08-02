Джинсовый комбинезон – тренд сезона: обзор самых модных выходов знаменитостей

Джинсовый комбинезон завладел гардеробом звездных девушек в этом сезоне. Комбинезон уверенно возвращается к трендам, возглавив вершину модного Олимпа.

Шарм 1970-х годов на себе примеряли многие знаменитости. Джинсовый комбинезон надела актриса Блэйк Лайвли, модель Кендалл Дженнер, испанская инфлюэнсерша Бланка Миро и французская модница Камиль Шарьер.

Интересно Кроссовки Adidas Campus 00s – модная летняя обувь: подборка эффектных образов

Главными фаворитами девушек стали комбинезоны из синего денима. Их модницы стилизуют с базовыми белыми кроптопами и рубашками. Необходимое настроение таким образам добавляют аксессуары: яркие платки и банданы, цветные кроссовки, сабо или сапоги.



Джинсовый комбинезон – тренд сезона / Фото с Vogue



Джинсовый комбинезон – тренд сезона / Фото с Vogue



Джинсовый комбинезон – тренд сезона / Фото с Vogue

Еще одной находкой этим летом стали полосатые комбинезоны. Их примерили Камиль Шарьер и Йойо Као. Чтобы создать повседневный, расслабленный образ – наденьте белую классическую футболку и минималистичные кроссовки.



Джинсовый комбинезон – тренд сезона / Фото с Vogue

Дополнением к такому комбинезону может быть полосатая джинсовая куртка, которая отлично подойдет для осенней погоды. Чтобы создать маскулинный образ, как Йойо Као – наденьте белую рубашку с галстуком и завершите образ лоферами.



Джинсовый комбинезон – тренд сезона / Фото с Vogue