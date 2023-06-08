Как Джиджи Хадид оделась на свидание с Леонардо Ди Каприо: изысканный образ

Вокруг знаменитостей Джиджи Хадид и Леонардо Ди Каприо уже несколько месяцев не утихают слухи об их романе. Папарацци часто "ловят" звезд вместе, а недавно модель и актер поужинали в одном ресторане.

Легендарный актер пригласил известную модель на ужин в элитный ресторан Лондона. 48-летний актер "Титаника", вероятно, устроил знакомство Джиджи с родными, поскольку вошел в заведение со своим отцом Джорджем Ди Каприо и мачехой Пегги Энн Фаррар.

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Знаменитости все еще не объявляют о своих отношениях, поэтому выходят из гостиницы врозь и с разницей во времени. Того же правила они придерживались посетив ресторан China Tang. Сначала приехала Джиджи, а через некоторое время в заведение пришел Леонардо Ди Каприо с родными.

Джиджи Хадид всегда славилась отличным вкусом в выборе наряда. На свидание с актером звезда примеряла монохромный наряд в черном цвете и ошарашила лондонскую публику. Ее выход довольно прост и лаконичен, впрочем, в нем присутствует элегантность и дорогой шарм.

Как Джиджи Хадид оделась на свидание с Леонардо Ди Каприо

Блондинка надела черное платье длины меди и туфли-лодочки на низком каблуке kitten heels. Лондон известен своей пасмурной погодой, ветром и дождем, поэтому для вечера даже летом Джиджи Хадид примеряла черное пальто лаконичного кроя длины меди.

Знаменитая модель собрала волосы и зафиксировала их крабиком. Такая прическа с нулевых остается в моде уже не первый сезон.

Модель надела стильные солнцезащитные очки с тонкой золотистой оправой и завершила свой выход несколькими золотистыми цепочками на шее. Красивый образ Джиджи Хадид дополнила лакированной сумкой, которую держала в руке.



Образ Джиджи Хадид на свидание с Леонардо Ди Каприо / Фото с Page Six

Ди Каприо был также одет в черный аутфит. Он примерил джинсы скини и нейлоновый бомбер. Его образ завершила черная кепка и белые кроссовки.