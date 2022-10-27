Джиджи Хадид вышла в свет в потрясающем бархатном костюме синего цвета: яркие фото

27-летняя американская супермодель Джиджи Хадид поразила фанатов эффектным появлением в синем бархатном костюме.

Знаменитая блондинка посетила светское мероприятие WWD Honors Awards. Для публичного появления манекенщица, которая любит поражать безупречными аутфитами, выбрала бархатный костюм.

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Уже много лет Джиджи является ярой поклонницей дизайнера Томми Гилфигера. Поэтому на запад звезда выбрала костюм насыщенного сапфирового цвета, состоявший из удлиненного приталенного двубортного жакета и широких брюк.

Знаменитость надела под низ белую блузу и довершила свой аутфит белоснежными туфлями-челноками на каблуке. Джиджи уложила свои светловолосые волосы в легкие волны, а на лице сделала нежный макияж с акцентом на коричневой губной помаде.

Ее look также завершали бриллиантовые украшения в виде серьг и цепочек, а также минималистическая коричневая сумка.

Напомним, в начале сентября Леонардо Ди Каприо встречался с Джиджи Хадидом в Нью-Йорке. Как тогда писали инсайдеры, их свидания нельзя было называть серьезными отношениями. Однако актер вроде бы ухаживал за моделью.

Однако недавно сестра модели Белла Хадид выступила против романа сестры Джиджи с голливудским актером Леонардо Ди Каприо. В изданиях пишут, что по мнению Беллы, Джиджи Хадид слишком хороша для актера. Ей не понравилось то, что Лео очень быстро забыл о прежней.