Джиджи Хадид поразила публику смелым платьем, имитирующим грудь: впечатляющий выход

Американская модель Джиджи Хадид попала в объективы папарацци в экстравагантном платье. Обнажать свое тело и демонстрировать грудь любит сестра манекенщицы Белла Хадид, впрочем, на этот раз эффектный look продемонстрировала и сама Джиджи.

Модель приехала на модное светское мероприятие Vogue World, которое организовала в Париже главный редактор американского издания Анна Винтур.

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29-летняя звезда подиумов сразу захватила публику своим провокационным видом.

Джиджи Хадид в Париже

Модель появилась в фиолетовом платье с длинным рукавом из бисера и блестками от бренда Balmain. Платье было украшено массивными плечиками и фактурной юбкой, которая будто имитировала джинсовую юбку вместе с лонгсливом.

Особенностью платья стала его верхняя часть, поскольку на платье украшена обнаженной грудью. Аутфит Джиджи Хадид дополнили черные слингбэки на низком каблуке и черные солнцезащитные очки.



Джиджи Хадид предстала в эффектном образе / Фото Getty Images

Год назад похожий аутфит на себе демонстрировала итальянская блогерша Кьяра Ферраньи. Она появилась на светском мероприятии в бежевом провокационном платье, которое также имитировало вид женской груди.

Платье из тюля телесного цвета сшили в ателье Dior. Специальная вышивка воспроизводит естественное тело Кьяры Ферраньи. Своим выходом она показала, что надо освобождаться от стыда, который нам всегда навязывали, начиная с Евы – первой женщины в истории, которую побудили почувствовать стыд.

Иллюзией обнаженности она напомнила всем о праве и гендерном равенстве, которое имеют женщины. По словам инфлюенсерки, демонстрируя себя, они не должны чувствовать себя осужденными или виновными.