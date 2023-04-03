Джиджи Хадид ошеломила индийским сари в Мумбаи: роскошный образ

Знаменитая модель Джиджи Хадид прилетела в Индию на открытие выставки в культурном центре Ниты Мукеш Амбани. Блондинка продемонстрировала на себе роскошное сари в золотистом оттенке, от которого просто невозможно отвести взгляд.

Джиджи Хадид решила поразить всех звезд Болливуда не стандартным нарядом, например платьем или костюмом, а одеть традиционное индийское сари.

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На торжественное открытие культурного центра индийской филантропки Ниты Мукеш Амбани американская модель надела фантастическое золотисто-розовое сари от Abu Jani Sandeep Kolsa.

Нита Мукеш – жена индийского бизнесмена и самого богатого человека в Индии. По версии журнала Forbes за 2022 год состояние ее мужа составляет 94 миллиарда долларов.

Наряд состоял из длинной нежно-розовой юбки с белыми цветами и топа, полностью покрытой золотистыми пайетками, жемчужинами и бахромой.

Для меня была честь и радость показать этот шедевр. Это сари Чиканкари было сделано в регионе Лакхнау в Индии, и на его изготовление ушел год. Каждая создавшая его женщина специализируется на разных швах. Действительно чрезвычайное мастерство. Я никогда этого не забуду,

– написала Джиджи Хадид.

Традиционное индийское сари дополняла ткань (обычно она состоит из 8 метров в длину), которую Джиджи повернула вокруг тела. Ее роскошный образ довершали несколько десятков разнообразных массивных браслетов и золотистого оттенка.

Свой выход модель дополнила желтыми туфлями, нежным макияжем в коричневых тонах и прической в пучок.



Джиджи Хадид в индийском саре / Фото с Insagram



Джиджи Хадид в индийском саре / Фото с Insagram