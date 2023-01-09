Звезда сериала "Венздей" Дженна Ортега возвращает в моду мужской аксессуар – галстук

Американская киноактриса Дженна Ортега, сыгравшая главную роль в сериале "Венздей" посетила вечеринку Netflix в Западном Голливуде в стильном наряде. 20-летняя девушка примерила на себе образ школьницы с добавлением мужского аксессуара – галстука.

После выхода сериала о семействе Аддамсов, Дженна Ортега, сыгравшая дочь Гомера и Мортыши – Венздей, получила безумную популярность. Главная роль подростка Венздей стала для нее успешней.

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Внимание к Дженне Ортеге очень возросло. Зрители стали интересоваться ее жизнью, биографией и карьерой. А после выхода 4 серии танец из Венздей завирусился в сети. Его ежедневно начали повторять пользователи тиктока и настоящие голливудские знаменитости.

Сейчас жизнь Дженны Ортеги протекает под прицелами камер папарацци. Да, девушка 8 января посетила вечеринку за несколько дней до церемонии награды "Золотой глобус". На событие знаменитость решила прийти в школьном виде.

Актриса надела укороченную рубашку на длинный рукав с карманом и серую юбку плиссе. Свой аутфит Дженна дополнила серыми гетрами и черными классическими лоферами. Школьный аутфит девушки дополнил мужской аксессуар – галстук.

В стильном образе девушка сделала фото со своей коллегой Эммой Майерс, сыгравшей ее соседку по комнате Энид Синклер.

Следует отметить, что звезда сериала часто появляется на публике в галстуке. Аксессуар дополнял полупрозрачные лонгсливы с корсетом и ее брючный костюм в паре с белой рубашкой. 20-летняя звезда любит создавать готические образы, отсылающие ее к образу Венздей.