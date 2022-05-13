Джамала вышла на улицы Вашингтона в сине-желтой футболке: патриотический образ

Украинская певица Джамала прибыла в Вашингтон. Звезда посетила ежегодную церемонию награждения Атлантического совета США. На улице города исполнительница вышла в патриотической сине-желтой футболке.

Певица Джамала на церемонии награждения Атлантического совета США победила в номинации "Великое лидерство артиста". За время войны звезда собрала десятки миллионов долларов на нужды украинского войска и беженцев, а также популяризирует культуру Украины за границей.

Читайте также Джамала выставила на аукцион платье по Евровидению, чтобы собрать деньги для украинской армии

За наградой исполнительница выходила в черной вышиванке, впрочем для прогулки по Вашингтону выбрала патриотическую футболку в сине-желтых цветах. Сейчас изделия в цветах флага Украины особенно актуальны.

Джа дополнила look черными широкими брюками и красной бейсболкой. Сейчас многие звезды одеваются в патриотические образы. Украинские бренды представляют каждый раз новые изделия, которые пользуются популярностью. Это и надписи с известными фразами войны, и вещи с украинской символикой, а также аксессуары и другие элементы гардероба в цветах национального флага.

Джамала часто появляется на публике в сине-желтой стилизации наряда, а также одевает украинские вышитые сорочки.



Образ Джамалы в Вашингтоне / Фото с инстаграм-сториз

Как Джамала помогает Украине

Певица Джамала выступает в поддержку Украины в разных странах мира. Артистка побывала в Германии, Румынии, Тбилиси, Турции, Литве, Великобритании и недавно прилетела в США.

После начала полномасштабной войны на территории Украины Джамала увезла своих детей в Турцию, а сама отправилась в разные страны с благотворительными концертами. Ее миссия – собрать средства для украинской армии и пострадавших семей.

По данным Forbes, певица Джамала на благотворительных концертах собрала 90 миллионов долларов помощи для Украины, противостоящей вооруженной агрессии России.

Теперь каждый использует свой ресурс, чтобы помочь. Я считаю своим долгом рассказывать о преступлениях России миллионам людей во всем мире и призываю помогать нам. Только благодаря европейским друзьям нам уже удалось собрать миллионы,

– отметила Джамала в своем инстаграмме.

Именно поэтому украинскую певицу пригласили в Вашингтон, чтобы вручить ей награду, присуждаемую выдающимся личностям политики, бизнеса, культуры, которые борются за ценности трансатлантических отношений и формируют общее глобальное будущее.