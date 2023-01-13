Джамала рассказала насколько важен язык для ее семьи для проекта Guzema Fine Jewelry: видео

Украинский ювелирный бренд Guzema Fine Jewelry создал проект "Мои", посвященный языку, его уникальности и свободе украинского народа. Участие в проекте приняла певица Джамала, которая рассказала, насколько важен язык для ее семьи.

Проект "Мои" призван популяризировать украинский язык, раскрыть его красоту и исследовать важность родного языка как фактора объединения украинцев. В рамках "Мои" бренд представляет серию видео с украинскими литературными и культурными деятелями. Одной из героинь проекта стала певица Джамала.

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Символом проекта стал подвесок, в котором отчеканена буква "Ї". Украшение посвящено именно ему, ведь "Ї" существует только в украинском алфавите и символически считается знаком украинской свободы.

Бренд объединяет "Ї" каждого украинца в спецпроекте "Мои", чтобы обратить внимание на красоту и уникальность украинского языка, его истоки и историю. Чтобы подчеркнуть связующую силу украинского языка для украинцев. В манифесте проекта звучат следующие строки:

Видео-проект "Мои" имеет просветительскую миссию и продлится несколько месяцев с участием украинских писателей, общественных деятелей и других выдающихся личностей. Тему украинского языка первым раскрыла Джамала во время его подготовки к выступлению во Львовском оперном театре имени Соломии Крушельницкой.

В видео она делится, насколько важен язык для ее семьи, а также рассказывает о процессе написания песен на украинском.

Джамала рассказала о ценности украинского языка: смотрите видео онлайн

"Язык для меня – это не просто инструмент общения, это несколько глубже. Мне нравится, как звучит мой голос и тембр на украинском. Я чувствую себя более ласковым и женственным, когда говорю на родном языке. . Я считаю, что они действительно особенные, они могут дернуть за тончайшие нити души", – делится дизайнер Валерия Гузема.

Подвесок создан из желтого и белого золота 585 пробы, и уже доступен до предзаказа. Украшение можно приобрести в бутике и на сайте Guzema Fine Jewelry.