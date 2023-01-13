Проєкт "Мої" покликаний популяризувати українську мову, розкрити її красу та дослідити важливість рідної мови, як фактору об'єднання українців. В рамках "Мої" бренд презентує серію відео з українськими літературними та культурними діячами. Однією з героїнь проєкту стала співачка Джамала.

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Символом проєкту став підвісок, у якому викарбувано літеру "Ї". Прикрасу присвячено саме їй, адже "Ї" існує лише в українській абетці і символічно вважається знаком української свободи.

Бренд об'єднує "Ї" кожного українця в спецпроєкті "Мої" щоб звернути увагу на красу та унікальність української мови, її витоки та історію. Щоб підкреслити єднаючу силу української мови для українців. У маніфесті проєкту звучать наступні рядки:

Відео-проєкт "Мої" має просвітницьку місію та триватиме декілька місяців за участі українських письменників, громадських діячів та інших видатних особистостей. Тему української мови першою розкрила Джамала під час її підготовки до виступу у Львівському оперному театрі імені Соломії Крушельницької.

У відео вона ділиться, наскільки важливою є мова для її сім'ї, а також розповідає про процес написання пісень українською.

Джамала розповіла про цінність української мови: дивіться відео онлайн

"Мова для мене – це не просто інструмент спілкування, це дещо глибше. Мені подобається, як звучить мій голос і тембр українською. Я відчуваю себе більш лагідною і жіночною, коли говорю рідною мовою. Крім усього, моя улюблена поезія - це твори написані українською. Я вважаю, що вони дійсно особливі, вони можуть смикнути за найтонші нитки душі", – ділиться дизайнерка Валерія Гузема.

Підвісок створений з білого та жовтого золота 585 проби, і вже доступний до передзамовлення. Прикрасу можна придбати у бутику та на сайті Guzema Fine Jewelry.