Джамала появилась в Бирмингеме в свитере с надписью Kyiv: где купить свитер с другими названиями

29 марта в городе Бирмингем в Великобритании состоялся благотворительный концерт в поддержку Украины. На саундчек певица Джамала вышла в свитере с надписью Kyiv.

Украинская певица Джамала с первых дней войны активно вовлекается в помощь нашей армии и пострадавшим людям. В марте исполнительница выступила в Литве, Бухаресте, Берлине и Бирмингеме.

Джамала оставила детей у сестры в Стамбуле, а сама ездит по Европе, выступает на Нацотборах Евровидения и благотворительных концертах, чтобы поддержать ВСУ. Знаменитость уже собрала сумасшедшие суммы, которые пойдут на нужды армии.

29 марта Джамали вместе с другими знаменитыми звездами удалось собрать сногсшибательную сумму – более 500 миллионов гривен. Собранные средства пойдут на гуманитарную помощь людям, вынужденным покинуть свои дома из-за войны.

На саундчек певица вышла в бежевом свитере с белой надписью Kyiv от украинского бренда One by One. Ее образ дополняли черные джинсы и бейсболки.



Джамала на сцене в Бирмингеме в свитере с надписью Kyiv / Фото из инстаграммы певицы

На сайте найти аналогичные свитера уже невозможно, ведь все товары распроданы. Впрочем налицо платья во всех цветах. Стоят такие изделия от 1590 гривен.



Платье от бренда One by One / Фото с инстаграммы бренда