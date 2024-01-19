Эту стильную дубленку инстаграмм-инфлюэнсерши носят уже третью зиму подряд

Жакет Тедди молочного цвета с металлическими застежками блоггерки сочетают с разнообразными нарядами – и с джинсами, и с кожаными брюками, и с юбками. Поэтому вы тоже можете легко вписать эту вещь в свой гардероб.

Эта дубленка завоевала сердца модниц и стала обязательной частью их гардероба. Ее трендовый дизайн, универсальность и способность подчеркнуть стиль объясняют, почему она постоянно встречается нам в профилях модных блоггерок.

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Обычно инфлюэнсерши подбирали к этой куртке одежду в тон или неизменную классику – черную базу. Например, можете надевать ее на трикотажные гольфы, с широкими классическими брюками, джинсами-клешом или прямым кожаным низом. Силуэт жакета непринужденно широк, поэтому можете выбирать под него приталенные модели – такие, которые подчеркнут фигуру, если вы не будете защипывать верхнюю одежду. Некоторые смелые фэшн-дивы даже сочетали эту дубленку с длинной юбкой, так что и вам мы советуем вдохновиться таким интересным образом.

Кстати, если молочный цвет кажется вам быстро пачкающимся, то Тедди такой модели выглядят очень стильно и в темных оттенках – кофейные или темно-каштановые.

Как дубленку стилизуют блоггерки

Вот несколько вариантов стилизации этого универсального и, уверены, очень удобного наряда. Если он пришелся вам по душе, то можете по примеру этих образов сразу подумать над тем, вольется ли дубленка в ваш стиль.