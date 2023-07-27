6 образов, которые помогут вам выглядеть дорого: лучшая подборка

Независимо от того, какой у вас стиль в одежде, какой наряд вы одеваете и какого цвета, вы можете улучшить свой внешний вид благодаря простым приемам, которые помогут вам дорого выглядеть.

Следуйте этим советам – от создания идеального образа до выбора аксессуаров. Вам так понравятся эти приемы в стилизации вещей, что вам больше никогда не придет в голову, что вам нечего одеть.

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Образы можно воспроизвести из вещей, которые у вас уже есть или увеличить бюджет на наряды, которые будут выглядеть на вас очень дорого.

Баланс нарядов и аксессуаров

Самый простой шаг в создании гармоничного образа – это баланс. Один быстрый способ собрать наряды и придать ему премиальный вид — сделать саму одежду простой и сбалансировать аксессуары с обеих сторон. Показательный пример – браслеты и серьги Рози Хантингтон-Уайтли в паре с белым нарядом.

Не бойтесь пропорций

Некоторая одежда хочет прилегать к телу плотно, другой фасон наряд хочет сидеть свободно. Наряд на размер больше всегда будет лучше смотреться, чем на размер меньше. Преднамеренно расслабленные силуэты часто смотрятся даже дороже.

Правило 2x2

В вашем образе одна вещь должна соответствовать другой дважды. К примеру, подберите к черным балеткам черную сумку, а к синей юбке – синий кардиган.

Наряды одного оттенка

Носите один оттенок с ног до головы. Это простой способ выглядеть стильно, эффектно и дорого.

Эффектные вещи

Добавляйте в свои образы эффектные вещи. Добавьте в свой базовый аутфит одну смелую вещь и ваш аутфит заиграет новыми красками.

Украшения

Модницы регулярно дополняют свои наряды великолепными украшениями. Это могут быть минималистические украшения или аксессуары большого размера.