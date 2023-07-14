Свадьба Дорофеевой и Кацурина: что известно об особой фате певицы

13 июля певица Надя Дорофеева и ресторатор Миша Кацурин сообщили поклонникам, что они обручились. Исполнительница поделилась фотографиями со свадьбы и продемонстрировала всем свой образ, особенностью которого стала фата.

У Нади Дорофеевой и Миши Кацурина месяц назад была тайная свадьба, о которой догадывались подписчики. Информация о том, что пара тайно вышла замуж резко просочилась в СМИ. Супруги некоторое время подержали интригу, однако решили рассказать всем, что они стали мужем и женой.

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Говорят, Кацурин и Дорофеева тайно поженились. Не знаем, правда это или нет, но фотки такие в телефонах у нас есть,

– отметила артистка и опубликовала свадебные фото.

Свадебный образ Нади Дорофеевой значительно отличается от того, каким было 8 лет назад, когда она женилась на Владимире Дантесе. На этот раз певица выбрала кремовый оттенок, надев минималистическое платье максидлины на тонких бретельках и со значительным вырезом и очень длинную фату.



Свадебный образ Нади Дорофеевой / Фото с Instagram



Свадебный образ Нади Дорофеевой / Фото с Instagram

Главный свадебный убор для артистки сшил бренд The Coat Екатерины Сильченко. На странице бренда говорится, что фата сделана в технике пэчворк из платков с элементами кроше, аутентичным кружевом и инициалами пары. Именно инициалы влюбленной пары стали особой и оригинальной деталью в фате.



Свадебная фата Нади Дорофеевой / Фото с Instagram

Эксклюзивное произведение шили вручную, сочетая разные ткани и фактуры. Процесс изготовления бренд The Coat показал в своем инстаграмм-профиле.

Что известно об отношениях Нади Дорофеевой и Миши Кацурина

В конце марта 2022 подписчики заметили Надю и Мишу в Барселоне. Фотография разлетелась по сети, поэтому поклонники начали внимательно за ними следить.

Отношения пары неоднозначно воспринимали и воспринимают до сих пор, поскольку влюбленные дружили семьями. Миша Кацурин был женат на дизайнерке Даше Кацурине. У супругов есть двое общих детей – девочка Александра и сын Иван.

В июне 2022 года певица подтвердила отношения с Мишей Кацуриным. А в июне 2023 года пара вышла замуж.