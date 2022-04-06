Dolce & Gabbana выпустили коллекцию пасхальных яиц, похожих на русских матрешек в кокошниках

Итальянский модный бренд Dolce & Gabbana в канун Пасхи выпустил коллекцию шоколадных яиц, напоминающих российских матрешек в кокошниках – традиционном головном уборе страны-агрессора.

Всемирно известный бренд Dolce & Gabbana представил коллекцию шоколадных яиц, украшенных культовой майоликой и цветочным принтом.

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Кадры с пасхальными яйцами появились на официальной странице бренда в инстаграмме.

"В рамках празднования столетия исторического пралине новые писанки украшены культовыми DGMaiolica и цветочными мотивами. Переосмысление сущности итальянской красоты в неповторимой гармонии ощущений. #DGBaci: вкусовые ощущения чистой и радостной любви к провозглашению любви без границ", – говорится в сообщении.

Пользователи в сети заметили, что яйца очень напоминают российские матрешки в кокошниках. Россияне в комментариях оставляют радостные комментарии и благодарят бренда за поддержку.

Но, несмотря на это, бренд получил гневные комментарии от украинских пользователей.

"Вы поддерживаете кровавую Россию?";

"Дольче Габана, когда весь мир наблюдает за зверствами рашистов, вы выражаете им поддержку. Позор бренда, не отмоетесь";

"Позор. Дно".

Ранее в скандал впал французский модный бренд Louis Vuitton, выпустив рекламную кампанию с новой ювелирной коллекцией с кремлевской свастикой "V" и "Z" .