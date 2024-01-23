В плаще и с сумочкой Dior: 19-летняя дочь Моники Беллуччи посетила неделю моды в Париже

Дева Кассель пришла на показ Dior вместе с бойфрендом – итальянским актером и моделью Саулом Нанни. Пара избрала для выхода элегантные образы в пастельных тонах.

Дочь знаменитых экс-супругов Моники Беллуччи и Венсана Касселя активно занимается моделингом и посещает престижные мероприятия фэшн-индустрии. Дева Кассель в свои 19 уже влилась в ряды модниц и селебритис: она сотрудничает Dolce & Gabbana, Dior, и появляется на обложках известных глянцев, пишет 24 Канал.

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Выход на показ Dior

На Неделе моды, которая проходит сейчас в Париже, модель посетила показ Dior в компании 24-летнего итальянского актера и модели Саула Нанни. На Дэви был бежевый тренч сложного кроя Dior, сумка того же именитого бренда, а также украшения от Cartier. Волосы модель уложила в хвост с волнистыми локонами и длинной челкой.

Саул Нанни выбрал для выхода шоколадное классическое пальто, под которым были черный пиджак и белая майка.



Дева Кассель с Саулом Нанни на показе Dior / Getty Images

Кто еще был на показе

Гостями роскошного показа Dior были также Аня Тейлор-Джой, Рианна, Натали Портман и Элизабет Дебики.

Рианна была в стеганном костюме и кепке, с бриллиантовыми украшениями и в туфлях на шпильке.

Звезда сериала "Корона" Элизабет Дебики сияла в белой рубашке и широких штанах-палаццо.

В смелом красном кружевном платье и грубых байкерских ботинках позировала для фотокамер Аня Тейлор-Джой.

А Натали Портман надела черный пиджак и короткую юбку с кистями.

Скандал с дочерью Моники Беллуччи

В апреле 2022 года Дева Кассель и ее подруга-россиянка Эмили Бруни устроили фотосессию в меховых шапках с советской символикой. Фото со значком красной звезды с серпом и молотом модель дерзко подписала: "За свободу на х*й". А в своем телеграмм-канале Эмили Бруни показала, как учит Деву русскому языку.