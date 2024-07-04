Дэвид и Виктория Бекхэмы повторили свадебные образы 25-летней давности: роскошное перевоплощение

Звездные супруги футболист Дэвид Бекхэм и дизайнер Виктория Бекхэм 4 июля празднуют 25-ю годовщину со дня своей свадьбы. По этому случаю они решили повторить образы, которые примеряли в день своей свадьбы.

Свадьба Дэвида и Виктории состоялась 4 июля 1999 года. На свою серебряную свадьбу, прожив четверть века, влюбленная пара, которая сохраняет до сих пор невероятную любовь друг к другу, сделали фотосессию в фиолетовом наряде, который очень похож на тот, что был на их свадьбе.

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Дэвид и Виктория Бекхэмы повторили свадебные образы

Супруги сидели на золотых креслах-тронах в фиолетовых аутфитах. Виктория Бекхэм надела фиолетовое платье длины макси с глубоким разрезом на ноге и цветочной отделкой сверху. Свой look звезда дополнила золотистыми босоножками с лентами вокруг ноги до колен. 50-летняя красавица распустила волосы и уложила их в легкие кудри.

Дэвид Бекхэм позировал рядом с женой в фиолетовом костюме, состоящий из брюк и пиджака с цветочной аппликацией. Образ дополняли такого же цвета замшевые ботинки.

Звездные супруги не только примерили похожий наряд, что и 25 лет, но и одели именно его. То же самое платье и костюм Виктория и Бекхэм надели в день своей свадьбы, которая проходила в замке Латтреллстоун в Ирландии. Тогда их свадебная церемония обошлась почти в 1 миллион фунтов стерлингов.

В том же году Дэвид и Виктория впервые стали родителями. У них родился сын Бруклин, который был с ними на свадьбе. Сына также одели в фиолетовый костюм и дополнили образ шляпкой.

Бывшая участница группы Spice Girls и бывший футболист сейчас являются многодетными родителями. У них трое сыновей и одна дочь.

Пара встретилась впервые в 1997 году на благотворительном футбольном матче для игроков "Манчестер Юнайтед". У Дэвида и Виктории сразу зародились чувства, хотя свои отношения они сначала скрывали от общественности.