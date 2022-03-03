Дизайнер и рэпер Канье Вест публично поддержал Украину в своем инстаграмме
Источник:инстаграмм Канье Веста
Знаменитый рэпер и дизайнер бренда Yeezy Канье Вест публично поддержал Украину в своем инстаграмме, за которым следят 15 миллионов человек со всего мира.
Бывший муж светской львицы Ким Кардашян вслед за другими знаменитостями выразил свою поддержку украинцам.
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На своей личной странице в инстаграмме он опубликовал скриншот переписки с Демной Гвасалией, активно поддерживающей украинцев. Канье Вест поделился фотографией с сине-желтым флагом и голубем, пожелав украинцам мира.
Канье Вест поддержал Украину / Фото с инстаграммы дизайнера
Канье Вест поддержал Украину / Фото с инстаграммы дизайнера
Демна Гвасалия – креативный директор брендов Vetements и Balenciaga, является давним другом Канье Веста. Впервые грузинскому дизайнеру пришлось сотрудничать с многократным обладателем премии "Грэмми" в августе 2021 года. Тогда Гвасалия отвечал за презентацию студийного альбома Канье Donda.
Он неоднократно вспоминал ту боль, которую принесла ему русско-грузинская война в 1990-х годах. Причиной конфликта стали действия пророссийской части абхазской политической элиты, направленные на отсоединение от Грузии и присоединение к России. Тогда Демна вынужден был уехать из своего города в Сухуми.3 марта в Украине начался 8-й день русско-украинской войны . Утром 24 февраля Россия нагло атаковала Украину. Агрессор продолжает цинично обстреливать города ракетами и наносят удар по мирным жителям. От рук кровавых оккупантов умерло более 2 тысяч ни в чем не повинных людей. Хронологию событий – читайте в статье .