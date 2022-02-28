Дизайнер бренда Vetements Демна Гвасалия поддержал Украину и осудил Путина

Грузинский дизайнер, основатель бренда Vetements и креативный директор бренда Balenciaga Демна Гвасалия поддержал Украину.

Дизайнер отреагировал на вторжение России в Украину в своем инстаграме. Он сменил главное фото в своем профиле. Его аватарка сделана на фоне украинского флага.

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40-летний модельер опубликовал показ бренда Vetements из коллекции весна – лето 2019. Он создал куртку в цвете флага Украины с гербом на сердце.

Будь сильна, Украина! Мы понимаем, как тяжело сейчас быть на вашем месте. Мы поддерживаем Украину перед лицом российской агрессии,

– написал Демна Гвасалия.

Весенне-летняя коллекция бренда Vetements, созданная в 2019 году, посвящена детству Демны в Грузии и войне.

"Я посвятил эту коллекцию Грузии, где мы с братом Гурамом выросли вместе в 90-х, и произошедшей там войне. Я еще раз столкнулся с этим страхом и болью в этом шоу. Раньше я не хотел этого вспоминать и заходить так далеко", – рассказал в интервью Vogue дизайнер.

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Коллекция 2019 очень особенная для Демны, ведь это страшные воспоминания и травма, которую пережил Гвасалия и его семья в 1993 году, когда они сбежали из дома в Сухими после бомбардировок и террора, совершенного солдатами-мародерами.