Дита фон Тиз надела вышиванку от украинского бренда за 65 тысяч гривен: увлекательный образ

Дева бурлеска Дита фон Тиз покрасовалась в платье от украинского брена. Знаменитость выбрала для себе вышиванку от украинской дизайнерки Юлии Магдич.

Звезда сделала стильный кадр на фоне вечернего круизного лайнера. Дита фон Тиз позировала перед камерой в красном хлопковом платье-вышиванке с открытыми плечами и огромными лилиями бирюзового оттенка.

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На сайте бренда Yuliya Magdych такая вышиванка стоит более 65 тысяч гривен. Этот узор и фасон довольно популярен. Вышиванки из коллекции "Лилии" носит сама Юлия Магдич, украинские звезды и мировые знаменитости.

Дополнила образ с вышиванкой, как обычно, фирменная прическа знаменитости и макияж с акцентом на красных губах. Завершили аутфит Диты фон Тиз аксессуары – небольшая золотистая сумка через плечо, браслет и головной убор – соломенная шляпа.

Стоит отметить, что Дита фон Тиз уже не в первый раз одевает вышиванку. Американская танцовщица и бывшая жена Мерлина Мэнсона еще в 2016 году появилась на благотворительном вечере в белом платье-вышиванке с синим узором от украинского дизайнера Виты Кин.

В том же году звезда во второй раз одела вышиванку от Виты Кин на фестивале Desert Hearts. Она выбрала белое платье с красным орнаментом. Фотография Диты фон Тиз и ее подруги Фионы Лихи с гитарой до сих пор является аватаркой на главной инстаграм-странице бренда Vita Kin.