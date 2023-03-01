Денимовый total look – тренд весны: стильные образы от it-girls

Денимовый материал в этом сезоне бьет все рекорды. Кажется, уже не осталось человека, который не знает, что джинс – безусловный хит весны 2023 года. Самым актуальным сочетанием считается total look, так как его стильно носить весной – читайте дальше.

Деним покорил все подиумы и стритстайл выходы, так что трудно себе представить свой гардероб без классических вещей. Весной на первый план выходят не только джинсы, но джинсовые рубашки, куртки, сумки и обувь. И если вы решите все стилизовать воедино – точно не прогадаете.

Читайте также Собираем гардероб на март: 7 модных образов от инфлюэнсеров

Образы в стиле total look представили во время своих коллекций известные бренды: Blumarine, Diesel, Givenchy, Bally, Chloé, Tod's, Litkovska.

Британская певица Рита Ора даже примерила на себе денимовый total look от украинской дизайнерши Лилии Литковской.



Рита Ора в образе от Лилии Литковской / Фото с Elle

Горячий тренд на денимовые аутфиты не обошли модные инфлюэнсеры. Они начали сочетать рубашки или куртки с джинсами разных цветов – от классических голубых и черных до джинсов в стиле апсайклинг.

Эффектно в паре с джинсами смотрятся денимовые комбинезоны, или платья или сарафаны в стилизации с денимовыми сапогами на каблуке и джинсовыми сумками, которые также начинают приобретать популярность.



Стильные образы total denim / Фото с Elle



Стильные образы total denim / Фото с Elle



Стильные образы total denim / Фото с Elle



Стильные образы total denim / Фото с Elle



Стильные образы total denim / Фото с Elle



Стильные образы total denim / Фото с Elle



Стильные образы total denim / Фото с Elle



Стильные образы total denim / Фото с Elle



Стильные образы total denim / Фото с Elle