Известные актеры, певцы, топ-модели и другие знаменитости с радостью выбирают вышиванки для торжественных мероприятий, фотосессий и повседневной жизни. Их образы свидетельствуют об искреннем увлечении украинской культурой и стремлении приобщиться к популяризации украинского наследия в мире. Больше в материале Fashion 24.

К слову В символической рубашке: Елена Зеленская поздравила украинцев с Днем вышиванки

Деми Мур

61-летняя голливудская актриса, неоднократно появлялась на публике в вышиванках. На фотовыставку Александра фон Бисмарка звезда надела желтое вышитое платье от украинского бренда Vita Kin. Это уже не впервые ее можно заметить в вышивке – в ленте "Слепец" Деми также позировала в платье от Кин. Актриса выбирает как классические модели, так и современные интерпретации традиционной одежды.

Дита фон Тиз

Американская модель, которую еще широко признают как "Королеву бурлеска" и она известна своими нео-бурлескными представлениями, которые сочетают стриптиз с элементами кабаре, театра и моды. Фон Тиз является активной сторонницей бодипозитива и самовыражения. Она высказывалась против сексуализации женщин в СМИ и призвала женщин принимать свои тела. На ее личной странице в инстаграме часто можно увидеть фото, где изображена в одежде украинского дизайнера Виты Кин.

Кэтрин Зета-Джонс

Кэтрин Зета-Джонс считается одной из самых успешных актрис своего поколения. Она получила многочисленные награды за свою работу, включая премию Оскар, две премии BAFTA. Кэтрин неоднократно публично надевала вышиванку, чтобы продемонстрировать свою поддержку Украине. Она публиковала фотографии в вышиванке в социальных сетях, появлялась в ней на публичных мероприятиях. На ее странице в инстаграме есть фото, на котором позирует в вышиванке от украинского бренда Vita Kin.



Кэтрин с мужем в вышиванке Vita Kin / Фото из инстаграма звезды

Мелани Тьерри

Известная французская актриса и модель, которая получила признание как на родине, так и за ее пределами. Мелани, как и многие другие французские актеры, использует свои социальные сети, чтобы выразить солидарность с Украиной. Ее усилия помогают продемонстрировать поддержку украинскому народу и сплотить мировое сообщество. На Каннском кинофестивале-2016, она была одета в замечательное вышитое платье украинского бренда Vita Kin.



Клаудия Шиффер

Немецкая супермодель Клаудия Шиффер публично выразила свою поддержку Украине с начала российского вторжения в 2022 году. Она осудила агрессивные действия России и назвала их "преступлением против человечества". В инстаграме March11 есть фото, где она красуется в вышиванке бренда.

Мэй Маск

Мама Илона Маска, успешная женщина и человек, вдохновляющий, которая достигла успеха во многих сферах. Она является образцом для подражания для женщин во всем мире. Мэй Маск демонстрирует свою поддержку Украине, нося одежду украинских брендов и используя украинскую символику. Например, она появлялась на публичных мероприятиях в вышиванке, а также публиковала фотографии с сине-желтым флагом.

Адель

Известная британская певица, автор песен и музыкантка. Ее считают одной из самых успешных и влиятельных артисток 21 века. Ее музыка характеризуется мощным вокалом, душевными текстами и сочетанием жанров соула, R&B и поп-музыки. Адель также пожертвовала миллионы долларов на различные благотворительные организации, включая Красный Крест, Британский фонд помощи детям и ЮНИСЕФ. В украинской вышиванке певица появилась на обложке Vogue в 2016 году.



Певица Адель в вышиванке / Фото Vogue

Келли Осборн

Британская певица успешная телеведущая, автор песен и модельер. Она известна своим бунтарским духом и откровенностью. Она также борется за права ЛГБТ и женщин. В своем инстаграме опубликовала в 2016 году фото в вышиванке от украинского дизайнера Юлии Магдич с подписью: "Люди могут подумать, что вся мода сосредоточена в Нью-Йорке, но я положила свой глаз на украинское. Не могу поверить, что я первая знаменитость, которая примерила одежду Юлии Магдыч. Запомните, Юлия станет следующим великим человеком в мире моды".



Келли Осборн в платье Юлии Магдыч / Фото из инстаграма Келли

Но не только звезды могут похвастаться любовью к украинской вышивке. Представители королевских семей тоже очень любят этот традиционный украинский наряд.

Королева Иордании – Рания

Ее Величество получила многочисленные награды за свою деятельность, включая Премию принца Астурийского за согласие и гуманитарную деятельность, Премию ООН за права человека и Премию "Женщина года" Ближнего Востока. Ее чаще всего можно увидеть в вышитых платьях или рубашках. Она неоднократно надевала вышиванки на официальные мероприятия, демонстрируя свою поддержку Украине и ее культуре.

Нидерландская королева Максима

Королева Максима известна своим интеллектом, остроумием и элегантностью. Она также является сторонницей прав женщин и социальной справедливости. Королевская семья Нидерландов в 2023 году прибыла в Сабу, в рамках Карибского тура. Для этого визита королева выбрала платье-вышиванку "Океан" от FOBERINI.

"Очень гордимся тем, что можем знакомить мир с украинской культурой, особенно в такие сложные времена. Спасибо Королевской семье за то, что еще раз привлекли внимание мира к Украине!", – говорят представители бренда.



Королева в платье-вышиванке "Океан" / Фото с сайта бренда

Королева Испании Летиция

До того как стать королевой, Летиция работала успешной журналисткой и телеведущей в Испании. Королева Испании Летиция поразила публику на ежегодной церемонии награждения писателей и издателей детской и юношеской литературы El Barco de Vapor, появившись в изысканной вышиванке украинского бренда Etnodim. Этот смелый и элегантный поступок королевы Летиции не только привлек внимание к украинской культуре, но и продемонстрировал ее преданность поддержке Украины во время войны.



Королева Летиция в вышиванке / Фото Vogue

Это далеко не полный перечень мировых звезд, которые присоединились к поклонникам украинской вышиванки. И все же их образы – это не просто дань моде, это свидетельство уважения к украинскому народу и его богатому культурному наследию.