Даша Квиткова показала самых близких подруг в коллекции собственной одежды

Инфлюенсер Даша Квиткова собрала пятерых своих самых близких подруг на летней фотосессии в саду, которую посвятила выходу собственной коллекции одежды под названием "Квітни".

Съемка прошла в концепции девичьей встречи, где девушки позировали в нежных образах из льна и с охапками цветов.

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Даша Квиткова выпустила коллекцию одежды

Каждая из них надела вещи из лимитированного дропа инфлюенсерки: Виктория – стильный кроп-топ и изысканную юбку, Викель - белоснежную хлопковую майку и брюки, Леся - невесомое миди-платье с открытой спиной, а Юля – элегантную рубашку. Сама же Даша примерила романтическое платье небесного цвета, которое отметила как одно из своих любимых.



Даша Квиткова презентовала коллекцию одежды / Фото инфлюенсерки

Коллекция "Квітни" вышла в коллаборации с брендом INTERTOP и транслирует нежность и легкость через настоящую и сознательную женскую дружбу.

Коллекцию "Квітни" я создала для себя, своих подруг и всех девушек, которые любят одежду, сочетающую в себе нежность и свободу. Эту одежду можно одевать как на свидание, так и на деловые встречи или посиделки с друзьями. Это та одежда, которую я сама с удовольствием ношу,

– отметила Даша Квиткова.

Блогерша также рассказала, что с каждой из своих подруг дружит уже много лет и очень ценит ту близость и уважение, которая есть между ними.

"Женская дружба существует, проверено на собственном опыте. И я хочу, чтобы наша со временем только цвела, как и мы сами на этих фото", – добавила Квиткова.



Даша Квиткова создала коллекцию одежды / Фото инфлюенсерки



Даша Квиткова презентовала коллекцию одежды / Фото инфлюенсерки



Инфлюенсерка презентовала коллекцию одежды / Фото инфлюенсерки



Даша Квиткова презентовала коллекцию одежды / Фото инфлюенсерки

В коллекцию также вошла футболка с надписью "Квітни", которая стала фаворитом еще до официального запуска. Все вещи из коллаборации были изготовлены в Украине и имеют маркировку "Сделано в Украине".