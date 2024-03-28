Как стильно носить кожаные вещи в этом сезоне: модный урок показывает Даша Квиткова

Инфлюенсер Даша Квиткова не прекращает делиться стильными и интересными образами. Блондинка продемонстрировала интересный аутфит из кожаных вещей, который сможет повторить любая модница.

Кожа уже немало сезонов держится в трендах, поэтому девушки со всего мира привлекают наряды из кожи в свои образы. Они надевают кожаные бомберы, куртки, платья, брюки и юбки.

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Не удержалась от кожаного аутфита и Даша Квиткова и показала эффектный образ для весенне-летнего сезона.

Образ Даши Квитковой

Блондинка сделала основной акцент на женственности и надела кожаный корсет, который подчеркивал ее стройную талию. К нему она подобрала широкие брюки на высокой посадке, впрочем сумела их интересно стилизовать.

Даша надела черные босоножки на каблуке с ремешками и длинными шнурками, которые обвязала вокруг ноги. Такие брюки добавили немного объема на низ образа и сделали его гораздо интереснее.

Несмотря на то, что кожу чаще всего сочетают со спокойными тканями, Квиткова таки решила создать монохромный look и совсем не прогадала. Кожаный верх и низ выглядят довольно эффектно.

Свой образ Даша Квиткова даже завершила кожаной сумкой The Mini Jodie от Bottega Veneta за 100 тысяч гривен. Инфлюенсерка зачесала волосы и сделала высокий хвост. Она дополнила образ минималистичной цепочкой на шее и кольцом.



Стильный образ Даши Квитковой / Фото из инстаграма блогера



Стильный образ Даши Квитковой / Фото из инстаграма блогера

Повторить образ за Дашей Квитковой очень просто. Стоит только совместить между собой кожаные вещи. Если у вас нет корсета, то надевайте под низ базовое боди, а верх дополняйте кожаный блейзером. Вместо брюк можно одевать юбку миди. Такой низ сделает аутфит более изысканным и элегантным.