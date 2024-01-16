Даша Квиткова показала образ, который подойдет на все случаи жизни: модный выход

Блогерша Даша Квиткова порадовала поклонников новым фото. Блондинка предстала перед камерой в блузе и костюме, которые будут уместны всегда независимо от моды.

Даша Квиткова успевает не только воспитывать сына, но и помогать другим детям своей благотворительностью. Инфлюэнсерша в начале декабря ввела свой ивент "Под подушкой", приглашенным гостем которого стал Монатик.

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Благодаря ивенту и рождественской акции "Дары на здоровье" фонду Tabletochki удалось собрать 5,5 миллиона гривен на лечение деток.

Помните, что вместе – мы огромная сила, способная на невероятные вещи!

– написала Даша Квиткова в посте.

К этому событию блоггер тщательно готовилась, поэтому подобрала для себя сдержанный, но очень стильный выход.

Образ Даши Квиткова

Инфлюэнсерша надела белую блузу с V-образным вырезом и костюм, состоявший из жакета и штанов палаццо. Даша выбрала удлиненный жакет базового кроя с карманами.

Ее образ дополнила золотистая цепочка и серьги. Блондинка распустила волосы и улыбалась на камеру на фоне стенда со своей фотографией.

Стоит отметить, что образ как у Даши Квитковой будет актуален для любого события – дня рождения, инвента, похода в офис или даже для повседневного выхода.

А еще серый цвет – это база, которая никогда не выходит из моды. Серый такой же актуален, как белый, черный или коричневый цвет.