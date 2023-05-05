Цветы – главный тренд лета: подборка актуальных нарядов на теплое время года

Наряды в цветочный принт и цветочные аппликации на платьях, аксессуарах и обуви заполонили все модное пространство. Можно с уверенностью сказать, что цветы – это один из самых горячих трендов 2023 года.

В весенне-летнем сезоне цветы повсюду: в виде флористических принтов, объемних апликациях на платьях, на чокерах, обуви и сумках.

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Цветочные мотивы в своих образах начали носить все – от обычных модниц до streetstyle-звезд. На какие цветочные элементы делают самую большую ставку инстаграмм-звезды – смотрите дальше.

Легкие флористические мотивы

Цветочные мотивы в одежде подходят каждой девушке, важно лишь правильно дозировать их в своих аутфитах. Выбирайте какую-нибудь одну вещь в цветочном принте, чтобы не переносить образ. К примеру, выбирайте бомбер или кардиган с легкими флористическими мотивами.



Цветы – главный тренд лета / Фото с Elle

Массивный принт

Платье или рубашка с массивными бутонами цветов станет главным акцентом в вашем образе и перетянет на себя все внимание. Не стоит дополнять такие вещи массивными украшениями или яркой обувью. Оставьте все внимание только на наряд.



Цветы – главный тренд лета / Фото с Elle

Мелкий принт

Эффектный маленький принт – это еще один любимец публики. Дизайнеры представили такой принт во всех весенне-летних коллекциях. Они нанесли мелкие цветы на платья и шелковые топы, брюки, жакеты и даже тренчи.



Цветы – главный тренд лета / Фото с Elle

Объемные цветы

Тренд на объемные цветы в одежде пришел к нам из нулевых. Цветы в своих коллекциях представили многие бренды – Loewe, Prada, Bottega Veneta, Thom Browne. Платья с цветочными аппликациями носят Гейли Бибер, Леони Ганне и Эльза Госк.



Цветы – главный тренд лета / Фото с Elle

Цветочный деним

В этом году супертрендовым считается деним и цветы. Украинский бренд KSENIASCHNAIDER представил джинсы с элементами мелкого цветочного принта, а польский бренд Magda Butrym – денимовые объемные цветы.



Цветы – главный тренд лета / Фото с Elle

Цветочная обувь

В сети можно заметить множество вариантов обуви с нежными цветочными аппликациями. Этот тренд уже стал любимым в гардеробах инфлюэнсеров. Такой эффектной обувью они дополняют свои образы с платьями, юбками и брюками.



Цветы – главный тренд лета / Фото с Elle

Цветочная сумка

Если вы не хотите перегружать образ цветочным нарядом, дополняйте свой образ сумкой с цветочной аппликацией. Такой аксессуар обязательно придаст образу изюминки.



Цветы – главный тренд лета / Фото с Elle

Украшения

Когда мы думаем при украшении с цветами, первое, что приходит в голову – чокер. Они уже заполонили все соцесети и стали мастхевом звезд стритстайла. Впрочем, цветы также можно найти на серьгах, браслетах и кольцах.



Цветы – главный тренд лета / Фото с Elle