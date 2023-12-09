"Персиковый пух" – цвет года: кому подходит и как его носить

Институт цвета Pantone объявил главный оттенок в следующем году – PeachFuzz. В переводе он звучит как "персиковый пух". Это поэтический цвет, с которым можно создавать лёгкие и романтические образы.

В Pantone описывают цвет рока как "бархатный и нежный персик, всеобъемлющий дух которого обогащает ум, тело и сердце". Также оттенок называют теплым и уютным, "подчеркивающим наше стремление к единению с другими людьми".

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В поисках оттенка, подчеркивающего наше врожденное стремление к близости и связи, мы выбрали цвет, сияющий теплом и современной элегантностью. Он резонирует с сочувствием, предлагает тактильные объятия и легко сочетает молодость с вневременностью.

– говорит исполнительный директор Института цвета Pantone Леатрис Айземан.

Кому подходит такой цвет

Лучше всего этот оттенок будет смотреться на блондинках со светлой кожей. Но не следует его бояться и темноволосым.

А вот на фоне темной кожи оливкового или коричневого оттенка персиковый цвет будет не столь заметным. Поэтому в этом случае нужно подобрать макияж – обязательно сделать акцент на румянях. Косметика должна обладать легким блеском, а палитра оттенков – фруктовыми нотками. Прекрасный пример удачно подобранного образа – лук звезды сериала "Бриджертоны" Голды Рошевель на фотосессии для Marie Claire.

К слову, для этого события актриса выбрала платье украинского бренда J'amemme.

С чем сочетать "персиковый пух"

Этот цвет гармонично сочетается с разными оттенками. Вот самые удачные комбинации для спокойного образа:

белый;

бежевый;

коричневый;

розовый и красный;

А чтобы подобрать акцентную деталь к этому оттенку, обратите внимание на мятный.

24 Канал предлагает образы с оттенком года, чтобы вы могли удачно вписать его в свой гардероб.



Монохромный лук в персиковых тонах / Фото eva_vanassche



Нежная рубашка в персиковом оттенке / Фото COTE — COTE



Костюм в цвете года / Фото Mango