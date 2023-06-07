Шляпа, платье, купальник: 6 элементов гардероба, которые нужно взять с собой на отдых

Начинается время для путешествий и активного отдыха. В последние дни перед отпуском появляется много суеты, так что в спешке можно забыть важные вещи. Чтобы такого не произошло – рассказываем, что нужно взять с собой в отпуск.

Чтобы отдых доставил вам удовольствие и оставил после себя только приятные воспоминания, составьте список того, что вам нужно поставить в чемодан, пишет 24 Канал.

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Купальник

Конечно, купальник – это первое, что мы ставим в чемодан, когда едем на отдых. Однако в спешке даже его можно забыть. Поэтому прежде всего смотрите, точно ли вы взяли его с собой на отдых

В моде сейчас купальники с объемными цветочными аппликациями. Выглядит такое изделие достаточно свежо и интересно.

Платье

Если хотите выбрать трендовое платье – сделайте ставку на кроше. Сейчас она особенно популярна, да и отлично подходит для прогулки по пляжу, поскольку ее можно одеть под купальник.

Шляпа

Чтобы защитить волосы, лицо и глаза от ультрафиолетовых лучей, не забудьте взять с собой соломенную шляпу. Если хочется добавить еще головные уборы – возьмите кепку или косынку.

Сандалии

В этом году ассортимент летней обуви просто поражает. В последнее время в сети можно заметить все больше открытой обуви с завязками. Сандалии довольно легкие и компактные, поэтому им точно найдется место в чемодане.

Очки

Без этого аксессуара просто невозможно представить отдых на пляже. Лучше будет, если возьмете не одну пару очков, а сразу несколько.

Объемная сумка

Покидая номер и отправляясь к бассейну, стоит иметь с собой объемную сумку, в которую вы сможете сложить все необходимые вам вещи.