Что одеть на день рождения к подруге: изысканные образы

Мы часто задумываемся над нашими ежедневными образами, впрочем, когда наступает день, когда нам стоит собраться на чей-то праздник, перед нами встает дилемма – что же одеть?! Если вы ищете порцию вдохновения, рекомендуем обратить внимание на аутфиты модных инфлюэнсеров.

В большинстве своем одежда транслирует наше настроение, поэтому для того, чтобы вы чувствовали себя уверенно и комфортно, вам нужно собрать такой аутфит, в котором вы будете чувствовать себя на все сто, пишет 24 канал.

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Если вы именинница, то должны на своем празднике сиять и быть в центре внимания и выглядеть просто безупречно, а если вы приглашена гостя на день рождения – то привлекать слишком много внимания немного бестактно. Именно поэтому мы подобрали вам стильные и красивые образы, в которых вы будете чувствовать себя уверенно. Наши образы подойдут для празднования дома или в ресторане.

Рубашка + джинсы клеш

Француженка Жюли Феррери любит одевать джинсы клеш. Они смотрятся стильно и интересно. Сочетайте их с рубашкой свободного кроя и обувью на невысоком каблуке.

Жакет + джинсы

Образы с жакетами всегда выглядят немного празднично, поэтому одевайте под низ базовый лонгслив, сверху блейзер и довершайте все любимыми джинсами. Не забудьте про аксессуары и красивую прическу.

Цветочное платье

Выбирайте платья разных длин – короткое или длинное, любое из них будет актуально в летнее время года. Эти платья самодостаточны, поэтому просто выберите базовую обувь и сделайте нежный макияж.

Рубашка + штаны

Брюки палаццо и белоснежная рубашка оверсайз – лучший ансамбль для праздничного события вместе с туфлями или босоножками на каблуке.

Белый look

Белый цвет всегда считался дорогим, чтобы выглядеть красиво, наденьте брюки и верх белого цвета. Разбавить look можно черным поясом и сумкой.

Лонгслив + юбка

Базовый лонгслив и минималистичная однотонная юбка – отличные союзники для похода на день рождения. Такой образ смотрится просто и интересно.

Denim total look

Если вы хотите сделать ставку на трендовый образ, то примерьте джинсовую рубашку вместе с джинсами в одном цвете. Ваш вид будет неотразим!

Платье-бюстье

Такое платье всегда выглядит торжественно и торжественно. Для похода на день рожденья оно подойдет идеально. Оно самодостаточно, так что вам стоит добавить только акцентные аксессуары и красиво уложить волосы.

Рубашка + юбка меди

Юбка из денима этого сезона очень популярна, так что смело можете сочетать ее с любимой рубашкой или лоферами.