Психология женской обуви: что она говорит о своей владелице
Говорят, что наша обувь способна рассказать о наших привычках, характере и образе жизни. Та обувь, которую мы чаще всего одеваем – определяет некоторые черты нашей личности.
Выбирая обувь мы отталкиваемся от образа, примеряемого на себе, пишет 24 Канал. Спортивный аутфит предусматривает кроссовки, кэжуальный образ – лоферы, романтический – балетки, класический – балетки.
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Впрочем, когда мы одеваем наряды для будних прогулок, то чаще всего выбираем обувь под настроение. Мы предпочитаем обувь, в которой нам комфортно.
Кроссовки и кеды
Девушки, выбирающие спортивный стиль – открыты и уверены в себе, независимы и бескомпромиссны. У таких девушек много друзей, они общительны, активны и темпераментны. Ставя перед собой цели, они уверенно двигаются вперед.
Балетки
Женщины, выбирающие балетки – отзывчивые, внимательные и дружелюбные. Они любят животных и детей, а также умеют создать уют и гармонию. Эти женщины изобретательны, креативны и непостоянны. Они никогда ничего не покидают на полпути и уверенно идут до конца.
Туфли на высоком каблуке
Такие девушки хотят подсознательно понравиться другим. Такие женщины уверены, женственны, целеустремлены и требовательны. Из всего возможного они выбирают лучшее.
Босоножки на невысоком каблуке
Обувь такого типа выбирают деловые девушки, которым присуща настойчивость, стабильность и устойчивые взгляды на жизнь. Любит поучать других, но не любит, когда учат ее.