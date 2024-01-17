3 куртки, которые можно носить со спортивными вещами: стильные примеры
Источник:Vogue
Весна уже не за горами, а это значит, что мы все чаще будем надевать спортивные штаны. Чтобы постоянно не переодеваться в спортзале, носите их на улице, поскольку они хорошо подходят к нескольким курткам.
Такие знаменитости, как Гейли Бибер или Кендалл Дженнер, неоднократно демонстрируют стильные образы, состоящие из их спортивных костюмов и курток.
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Готовясь к весне, советуем вам присмотреться к курткам, которые хорошо стилизуются с джогерами или спортивными лосинами. Если их еще нет в вашем арсенале – можете добавлять в свой wishlist.
Байкерская куртка
Спортивные штаны дополняйте футболкой или майкой в тон и делайте ставку на кожаную модель куртки с винтажным эффектом. Именно такие модели сейчас модны.
Верхняя одежда, которая хорошо сочетается со спортивными брюками / Фото Pinterest
Бомбер
Эта верхняя одежда с каждым сезоном становится все популярнее. С бомбером вы можете носить любой расслабленный образ. Рози Гантингтон Уайтли носит бомбер с лосинами, высокими белыми носками и бейсболкой.
Верхняя одежда, которая хорошо сочетается со спортивными брюками / Фото Pinterest
Кожаный тренч
Тренч из экокожи можно носить не только со спортивными брюками, но и цельным спортивным костюмом. А еще кожаный тренч пригодится для сочетания с брючным костюмом.
Верхняя одежда, которая хорошо сочетается со спортивными брюками / Фото Pinterest
Если вы ищете спортивный наряд на весну, то в нашем материале мы рассказали о производителях, предлагающих качественную и эстетическую одежду и обувь для занятий спортом.