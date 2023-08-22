Как одеться на свидание: стильный урок от Кендалл Дженнер

27-летняя Кендалл Дженнер постоянно поражает свою аудиторию стильными образами. В этот раз американская модель показала, как можно эффектно и элегантно собраться на ужин.

Кендалл Дженнер уже давно стала одной из главных трендсеттерок Америки. Многие молодые девушки считают ее иконой стиля, и это не удивительно, ведь звезда подиумов постоянно демонстрирует на себе модные новинки и показывает, как их можно стилизовать с базовыми элементами гардероба.

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Образами Кендалл Дженнер вдохновляются миллионы девушек со всего мира. За инстаграм-страницей девушки следит 293 миллиона поклонников. И если ее сестры обрели популярность благодаря сериалу "Семейство Кардашян", то Кендалл хоть и снималась вместе с семьей, впрочем, популярность приобрела благодаря моделингу.

Образ Кендалл Дженнер

Кендалл выбрала для себя черное платье макси на длинный рукав. Платье украшено красивым вырезом на спине. Модель для комфорта надела черную обувь на невысоком каблуке и дополнила аутфит минималистичной черной сумкой с красными цветами.

Американка любит использовать в своих образах крабики, поэтому собрала волосы и зафиксировала их крабиком, выпустив передние пряди. Летом такая заколка идеальна, чтобы уберечь себя от парящих в жару волос.

Такие крабики часто носит Белла Хадид, так что стильные прически и образы можете поискать у еще одной американской модели.



Модный образ Кендалл Дженнер / Фото с Instagram модели



Модный образ Кендалл Дженнер / Фото с Instagram модели