Последний звонок 2023: что надеть детям, учителям и родителям

Уже скоро школьники отправятся на долгожданные летние каникулы. Учебный процесс в школах каждый год завершается последним звонком. Что надеть в этот торжественный день читайте в материале.

Несмотря на войну, развязанную Россией против Украины и постоянные блекауты, дети все же продолжали учиться и получали знания в школе, пишет 24 Канал. Теперь их ждет последний звонок и несколько месяцев летних каникул прежде чем они снова начнут учебный год в сентябре. Для старшеклассников последний звонок в школе уже будет финальным.

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К последнему звонку готовятся не только школьники, но и учителя и родители. Поэтому редакция Fashion 24 собрала подборку образов, которые можно повторить для торжественного дня в школе.

Что одеть на последний звонок младшим школьникам

Для мальчиков и девочек традиционно остается классический образ, состоящий из белого и черного низа. Ребята могут надевать белую рубашку с брюками или вышиванку, девочки же могут примерить белоснежную блузку, рубашку или вышитую рубашку с юбкой.

Кроме этого, школьницы могут надеть красивую вышиванку с сарафаном или платье-вышиванку. Сейчас можно найти много моделей не только для взрослых, но и детей. Также школьники могут примерить свою излюбленную форму, которую они носили в школе.



Образы на последний звонок 2023 / Фото из открытых источников



Образы на последний звонок 2023 / Фото из открытых источников из НУШ



Образы на последний звонок 2023 / Фото с WoMo

Что одеть на последний звонок старшеклассникам

Старшеклассники также могут воспользоваться классической формой аутфита в школу и одеть вещи по принципу – белый и черный низ. Кроме того, сейчас молодежь и вообще ученики старших классов очень полюбили вышиванки, поэтому последний звонок – это будет еще один прекрасный случай одеть эту невероятно красивую вещь.

Для старшеклассников можно найти немало вышиванок в сети разных цветов, фасонов и орнаментов. Оригинальные вышиванки можно найти в инстаграмм-аккаунтах брендов "Мавка" "Сварга", "Птица" и т.д. Девочки могут приобрести белоснежные или пастельные вышиванки, а вот ребята могут сделать ставку на вышиванки милитари, которые во время войны начал носить президент Украины Владимир Зеленский.

Что одеть на последний звонок учителю

Учительницы на последний звонок в школу могут прийти в костюме из жакета и брюк или жакета и юбки. Также можно одеть юбку с блузкой или вышиванкой или примерить платье-вышиванку в пастельном цвете.

Мужчины учителя также могут смело одевать вышиванку, или рубашку с классическими костюмными брюками.



Образы на последний звонок 2023 / Фото с Good House



Образы на последний звонок 2023 / Фото с Good House

Что одеть на последний звонок родителям

Для родителей нет особого дресс-кода. Каждый может одевать то, что ему вздумается. Мамочки могут приходить в блузках и брюках, в платьях, в джинсах и жакетах.

Все чаще можно заметить в интернет магазинах парные образы для детей и родителей, поэтому можно прийти в школу в одинаковых вышиванках или парных костюмах. Такие замечательные аутфиты можно повторить в другие праздничные государственные или религиозные дни.



Образы на последний звонок 2023 / Фото с Instagram



Образы на последний звонок 2023 / Фото с Instagram