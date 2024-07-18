Как одеться на свадьбу летом: красивые образы, которые понравятся всем

Именно на лето приходится наибольшее количество празднований свадеб, поэтому если вы стали приглашенной гостьей, советуем вам вдохновиться интересными образами от инфлюенсерок.

Собираясь на свадьбу учтите дресс-код, погоду и локацию, атмосферу и сам формат свадьбы. Стилист Нина Чабан рассказала о нескольких аутфитах, которые можно примерить для летней свадьбы.

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Пайетки

Это украшение на платьях придаст вашему образу гламурного и эпатажного настроения. Выбирайте для себя платье различных фасонов и цветов. Также можно выбрать топ с юбкой, как это сделала Эмили Синдлев.

Воланы

Платье с воланами занимает верхние строчки в рейтинге самых популярных фасонов лета. Такое платье добавляет праздничности. Примерьте на себе розовый вариант, как у Эльзы Хоск и дополните молочными туфлями и золотыми украшениями.

Платье-футляр

Это сдержанное платье идеально подойдет для минималистичного образа. Вам надо добавить только базовые босоножки и интересные аксессуары.

Кружево

В этом сезоне кружево довольно популярно. Выбирайте для себя нейтральные тона и добавляйте к образу интересную обувь и акцентные украшения.

Total black

Черный цвет на свадьбе – это не табу. Если его дополнить роскошными украшениями и красивой обувью, то платье станет идеальным выбором.

Костюм

Жакет или жилетка в сочетании с брюками палаццо или юбкой длины миди идеально подойдет для свадьбы. Выбирайте для себя светлые тона, которые придадут яркости.

На свадьбу можно идти в акцентном топе с бантом, юбки с бахромой или прозрачного материала. Важно только, чтобы вы себя комфортно и уверенно чувствовали в этом наряде.