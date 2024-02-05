Как одеться на свидание: роскошный образ показывает Ханде Эрчел

Турецкая актриса устроила со своим женихом тур по нескольким странам и продемонстрировала стильные образы. В последней публикации в своем инстаграме Ханде Эрчел показала модный образ, который можно повторить на День Валентина.

Звезда турецкого сериала "Постучи в мою дверь" Ханде Эрчел после недавнего отдыха со своим женихом-миллиардером на Бали и в Венгрии, отправилась в Великобританию.

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Несколько дней знаменитость демонстрирует стильные образы из Лондона. Впрочем приближается День Валентина, поэтому если вы еще не знаете, как одеться на свидание – советуем обратить внимание на образ знаменитой турецкой актрисы.

Образ Ханде Эрчел

Бути різною – це справжнє мистецтво, опанувати яке допоможе мережа мультибрендових магазинів одягу, взуття та аксесуарів Obnova . Тут представлений широкий вибір fashion-товарів: від актуальних аутфітів на щодень до спортивних та люксових брендів.

Красавица сделала несколько фото в роскошном лондонском ресторане. На ужин с любимым, турецким миллиардером Хаканом Сабанджи звезда телесериала надела черное мини-платье на длинный рукав, которое сочетала с высокими сапогами ботфортами на каблуках.

Образ знаменитости дополняли два массивных браслета на руках и минималистичная сумка с массивными жемчужинками в оттенке металлик. Ханде зачесала волосы в хвост и довершила look металлизированными объемными серьгами. Сверху она надела черную кожаную куртку. Вместо этой верхней одежды советуем сосредоточить внимание на дубленке, шубе или утепленном пальто.

Черное платье – это классика, поэтому оно будет уместным в любой ситуации – или для свидания в будний день или даже на праздник. Важно только довершать образ украшениями, чтобы он не показался скучным.

Последние образы Ханде Эрчел

В Будапеште знаменитость продемонстрировала кэжуальный аутфит с акцентом на серый цвет. Она надела серый базовый свитер с брюками карго и дополнила образ укороченным пальто и серой шапкой.

В Лондоне Ханде Эрчел гуляла в несколько французском аутфите, взяв за основу красный берет. Девушка надела удлиненный свитер с мишкой, который соединила с белой рубашкой. Аутфит актрисы дополнили ботинки и черные гетры. Сверху она надела кожаный тренч и черную минималистичную сумку.