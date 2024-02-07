Не только черное платье: 5 романтических образов на День Валентина, которые вам понравятся

Уже через неделю нас ждет самый романтичный день в году – День Валентина. Девушки всегда тщательно готовятся к этому дню, поэтому предлагаем вам подобрать для себя интересные образы среди платьев, костюмов и других эффектных вещей.

В праздничный день хочется не только порадовать себя красивым образом, но и вторую половинку. Вы же знаете, как наряд способен влиять на настроение и уверенность в себе, поэтому заранее продумайте аутфит, в котором вы отправитесь с любимым на ужин в ресторан, театр или на концерт. Даже, если вы запланируете романтический ужин дома, все равно не забудьте принарядиться.

К теме Как одеться на свидание: роскошный образ показывает Ханде Эрчел

К самым популярным образам на День Валентина принадлежит наряд в красных тонах, поскольку это цвет страсти и любви. А вот черный – это всегда классика, которая поможет выглядеть элегантно и сдержанно. Также не стоит забывать о нарядах с прозрачным материалом, который придаст образу нотки сексуальности.

Красное платье

Оттенки красного – это негласные официальные цвета Дня святого Валентина, поэтому выбирайте наряд для себя от ярко-красного до бордового цвета. Советуем остановить свое внимание на эффектных платьях: бюстье, кожаных фасонах, шелковых, в мини- или макси-удлинении.



Стильные образы на День Валентина / Фото Vogue

Прозрачная юбка или брюки

Если вы следите за модой, то могли замечать, что брюки из кружева или прозрачная юбка начинают набирать обороты и становятся все более популярными.

Такой аутфит довольно провокационный, поэтому с особой осторожностью составляйте образы и будьте внимательными, чтобы не переусердствовать с откровенностью. Брюки или юбку лучше всего сочетать с удлиненным жакетом.



Стильные образы на День Валентина / Фото Vogue

Костюм

На День Валентина не обязательно выбирать платье. Получить безупречный образ можно благодаря брючному костюму. Выбирайте любой базовый цвет, добавляйте сапоги на каблуках, шубу или утепленное пальто и получите роскошный аутфит в стиле "тихой роскоши".



Стильные образы на День Валентина / Фото Vogue

Цветочные мотивы + джинсы

Джинсы являются любимым нарядом девушек, поэтому эту практическую и утилитарную вещь вы без колебаний можете надеть на День влюбленных. Чтобы убрать повседневность, замените верх лонгсливом или топом с цветочными мотивами. Именно бутоны роз являются едва ли не одними из главных трендов будущего сезона.



Стильные образы на День Валентина / Фото Vogue

Маленькое черное платье

Еще ни один праздник не обходился без маленького черного платья. Уже почти сто лет это платье входит в список базовых вещей, поэтому без него просто не обойтись. Чтобы придать образу особый акцент, довершите платье красивыми украшениями и эффектной прической.



Стильные образы на День Валентина / Фото Vogue