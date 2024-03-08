Как красиво одеться 8 марта: стильные образы, которые вам понравятся

8 марта отмечают Международный день женщин, поэтому женщины хотят красиво выглядеть в этот праздничный день. Если у вас запланирована в этот день встреча с подругами, близкими или любимым человеком, то советуем вдохновиться интересными идеями на создание образов.

Выбирайте для себя в этот праздник что-то легкое и женственное, пишет Fashion 24. Можете делать акцент на ярких цветах, которые особенно актуальны в весеннее время, или примерить базовые вещи в нейтральных тонах.

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В моде в этом году женственность, ставка на минимализм и стиль Old Money. И чтобы праздник прошел приятно, не забывайте о комфорте, поэтому выбирайте тот наряд, в котором сможете себя хорошо чувствовать.

Очень часто создавая свои образы, мы вдохновляемся известными инфлюенсерами. Модницы создают красивые сочетания, которые можно легко совместить. Вам лишь остается выбрать то, что больше всего подойдет вашему стилю.

Если для вас в приоритете элегантность и изысканность, тогда выберите для себя роскошные брюки палаццо, сочетая их с водолазкой, лонгсливом и жакетом. Модель Фрида Аасен показала интересную стилизацию в классических цветах, сочетая черный верх с белым низом.

В этом году в моду входят твидовые жакеты, поэтому советуем выбрать именно его и совместить с брюками. Темные пиджаки стилизуйте с темным низом, а светлые – с белыми и кремовыми брюками.

Чтобы добавить образам эффектности, надевайте трендовое пальто или шубу в леопардовый принт. Это верхняя одежда является самодостаточной, поэтому стоит ее дополнить джинсами или однотонными брюками.

В тренде остается оттенок металлик, однако в этом году дизайнеры предлагают добавить больше золота в свои образы. Если в вашем гардеробе есть серебристые или золотистые брюки, сочетайте их с белоснежным жакетом или укороченным теплым пальто, как это делает Эльза Хоск.

Дизайнеры возвращают в моду топ с горловиной, который давно вышел из трендов. Поэтому если вы уже успели приобрести для себя вещь, которая скоро будет дополнять все весенне-летние образы, то рекомендуем ее совместить с брюками палаццо.

Для тех, кто любит стиль Old Money, предлагаем сделать ставку на жилетку в сочетании с юбкой миди.

Не забывайте, что вы всегда можете надеть платье, которое добавляет праздничности. Делайте ставку на трендовые драпированные платья, платья с рюшами, бантами или классические черные платья в длине миди или мини. Дополняйте их сапогами на каблуках или классическими жокейскими сапогами на плоском ходу.